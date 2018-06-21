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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 357358359360
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:58


По состоянию на 10.56 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием возобновившихся продаж снова понизились к 26,22/26,24 UAH/USD, провоцируя регулятор на появление там со своим «долларовым пылесосом».
До 11.05 цена СКВ не покидала эту цифру, явно поджидая НБУ с «заливкой» гривни, необходимой бизнесу для бюджетных платежей


дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:32

Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне бюджетного периода, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Меж тем, появление на рынке с 11.15 системных игроков заморозило снижение курса «американца» на межбанке , приподняв его цену к 26,23/26,25 UAH/USD.
Рискнем предположить, что в этом незначительном отскоке курса принял участие регулятор, анонимно скупавший СКВ в рамках «технологии» Matching.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:40

Тренд на рост цен сохранился в дальнейшем, подняв котировки «американца» на межбанке до 26,235/26,255 UAH/USD по состоянию на 11.55 Киева. До 12.31 доллар не покидал эту отметку, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:10

Спустя 24 минуты «американец» на межбанке возобновил снижение, оказавшись на цифре 26,23/26,25 UAH/USD.

На фоне этих же котировок (26,23/26,25 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.09 Киева.

При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
дядя Caша
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  #<1 ... 357358359360
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