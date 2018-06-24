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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:58
По состоянию на 10.56 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием возобновившихся продаж снова понизились к 26,22/26,24 UAH/USD, провоцируя регулятор на появление там со своим «долларовым пылесосом».
До 11.05 цена СКВ не покидала эту цифру, явно поджидая НБУ с «заливкой» гривни, необходимой бизнесу для бюджетных платежей
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:32
Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне бюджетного периода, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Меж тем, появление на рынке с 11.15 системных игроков заморозило снижение курса «американца» на межбанке , приподняв его цену к 26,23/26,25 UAH/USD.
Рискнем предположить, что в этом незначительном отскоке курса принял участие регулятор, анонимно скупавший СКВ в рамках «технологии» Matching.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:40
Тренд на рост цен сохранился в дальнейшем, подняв котировки «американца» на межбанке до 26,235/26,255 UAH/USD по состоянию на 11.55 Киева. До 12.31 доллар не покидал эту отметку, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:10
Спустя 24 минуты «американец» на межбанке возобновил снижение, оказавшись на цифре 26,23/26,25 UAH/USD.
На фоне этих же котировок (26,23/26,25 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.09 Киева.
При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:14
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, взлетевший в четверг относительно доллара на 17,05 коп., на торгах пятницы вырос на 6,65 коп., оказавшись на уровне 26,2389 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 июня с уровней предыдущего закрытия 26,250/26,285 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,22/26,27, а спустя 20 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,23/26,26 UAH/USD.
С 10.41 СКВ возобновила снижение более низким темпом, начав с отметки 26,23/26,25, которую около 10.55 сменили более низкие уровни - 26,22/26,24 UAH/USD, спровоцировавшие появление на рынке регулятора, анонимно инициировавшего скупку «лишнего» доллара с платформы Matching. Это остановило цены на отметке 26,22/26,24 UAH/USD, и, не исключено, на межбанк поспешили нерезиденты, отложившие скупку доллара с 18-20 июня из-за высокой его цены.
Вероятное появление на рынке «варягов», составивших конкуренцию НБУ приподняло курс «американца» на межбанке по состоянию на 11.20 до уровня 26,23/26,25, су спустя час доллар стоил уже 26,235/26,255 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до 13.00, когда начался перерыв на обед, сопровождаясь более низкими курсами СКВ (26,23/26,25 UAH/USD).
С 14.15 на пустеющем рынке единичные продажи доллара возобновили его поэтапную («порционную») коррекцию, затянувшуюся до 15.40 Киева, когда «американец» консолидировался на отметке 26,200/26,225 UAH/USD, не покидая ее до самого финиша сессии.
Торги валютного межбанка 22 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,200/26,225 UAH/USD).
Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2389 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,51% с 28,0672 UAH/USD до 26,2389 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 22 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 22 июня, сохранил, несколько замедлив, «медвежий» тренд, понизившись в цене по следующим причинам.
Во-первых, нынче завершение бюджетного периода, «отягощенного» финишем квартала и полугодия, требующего значительных сумм в нацвалюте для платежей в Казну. Это вынуждает игроков, максимально-возможно вошедших в доллар во время «зеленого» ралли 13-20 июня, выходить в гривню, продавая СКВ на межбанке .
Во-вторых, активным продажам доллара способствовало сохранение к пятнице значительного притока экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной реализации на межбанке.
На стороне сохранивших свое присутствие на рынке «зеленых медведей» отрицательный тренд на рынке гривневого ресурса, подтвержденный снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 888,5 млн. грн. к отметке 53 103,4 млн. грн.
В свою очередь очевидное замедление коррекции курса безналичного доллара обеспечили частично вернувшиеся на межбанк нерезиденты, скупавшие СКВ по упавшим ценам, и регулятор, пополнявший свои резервы выкупом доллара с платформы Matching. Кроме того, перед выходными (23-го межбанк работать не будет) заметная часть игроков старается войти в «старый надежный» доллар.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 июня заметно, на $74,9 млн., понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, пик продаж СКВ ради гривни пришелся на четверг, к пятнице с долларом торопилась расстаться когорта опоздавших.
Во-вторых, в пятницу сессия межбанка длится на час короче.
В-третьих, не будем забывать об отпускном сезоне и снижении бизнесовой активности. В том числе и на внешних, встревоженных торговыми войнами, рынках.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке был подтвержден «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с четвергом, 21 июня, в пятницу, 22-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $299,2 млн. к отметке $240,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $259,0 млн. к $184,1 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:03
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,200/26,225 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки заметного расширения на рынке гривневого ресурса.
Об этом поведал даже по нынешним меркам намного, с уровня 47 820,5 млн. грн. к отметке 51 259,3 млн. грн. высившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника, намекая на реальную вероятность терминации вернувшегося в четверг «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .
Обращаем внимание, что к субботе, когда межбанк не работал, индикатор заметно понизился. Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся в пятницу размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 20 855 млн. грн., деньги за которые ушли в НБУ 23-го.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:08
К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» заметно откатились к 26,15/26,20 UAH/USD. «Начали новую неделю со снижения»,-
был кратким наш консультант.
На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ. Ликвидность низкая.
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:02
C 10.40 котировки доллара на межбанке сузили спред до 26,17/26,19 UAH/USD. Локальные низы начали выкупать, выравнивая спрос и предложение.
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:16
По состоянию на 11.13 равновесие покупок и продаж сохранило цену безналичного «американца» на межбанке на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.
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