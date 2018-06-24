|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:38
Меж тем, судя по всему, локальные курсовые низы цен безналичного «американца» на межбанке привлекли внимание регулятора, который предположительно с 12.10 начал анонимно с платформы Matching выкупать долларовые излишки, заморозив цену СКВ на отметке к 26,16/26,18 UAH/USD, которую доллар не покидал до 12.38 Киева.
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:04
Тренд на стабильность цен сохранился в дальнейшем, не сдвинув котировки «американца» на межбанке с отметки 26,16/26,18 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.
а фоне этих же котировок (26,16/26,18 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.02 Киева.
При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
|