RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 358359360361
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:38

Меж тем, судя по всему, локальные курсовые низы цен безналичного «американца» на межбанке привлекли внимание регулятора, который предположительно с 12.10 начал анонимно с платформы Matching выкупать долларовые излишки, заморозив цену СКВ на отметке к 26,16/26,18 UAH/USD, которую доллар не покидал до 12.38 Киева.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65032
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3954 раз.
Подякували: 7357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:04

Тренд на стабильность цен сохранился в дальнейшем, не сдвинув котировки «американца» на межбанке с отметки 26,16/26,18 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.

а фоне этих же котировок (26,16/26,18 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.02 Киева.

При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65032
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3954 раз.
Подякували: 7357 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 358359360361
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.