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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:38
Меж тем, судя по всему, локальные курсовые низы цен безналичного «американца» на межбанке привлекли внимание регулятора, который предположительно с 12.10 начал анонимно с платформы Matching выкупать долларовые излишки, заморозив цену СКВ на отметке к 26,16/26,18 UAH/USD, которую доллар не покидал до 12.38 Киева.
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:04
Тренд на стабильность цен сохранился в дальнейшем, не сдвинув котировки «американца» на межбанке с отметки 26,16/26,18 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.
На фоне этих же котировок (26,16/26,18 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.02 Киева.
При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:08
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 6,65 коп., на торгах понедельника повысился на 6,53 коп., оказавшись на уровне 26,1736 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 июня с уровней предыдущего закрытия 26,200/26,225 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,15/26,20, изрядно расширив спред, а спустя 35 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,17/26,19 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж. Эти уровни цен оставались действующими до появления на межбанке системных игроков, среди которых продавцы СКВ оказались в большинстве. Это возобновило коррекцию долларовых цен, которые к 11.45 просели до 26,170/26,185 UAH/USD, а полдень валютный межбанк встретил цифрами 26,16/26,18 UAH/USD. Они не менялись до 14.00 Киева, когда игравшие на повышение спекулянты инициировали выкуп этих локальных низов, воспользовавшись спадом торговой активности.
Покупки спекулянтов инициировали поэтапное подорожание СКВ, начав с 26,17/26,19 UAH/USD и продолжаясь, по сути, до самого финиша понедельничных торгов межбанка, подняв курс доллара к 26,175/26,200 UAH/USD.
Торги валютного межбанка 25 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,175/26,200 UAH/USD).
Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1736 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,75% с 28,0672 UAH/USD до 26,1736 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 25 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.09 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 25 июня, сохранил, но несколько замедлил «медвежий» тренд, понизившись в цене по следующим причинам.
Во-первых, нынче наступила последняя, очень короткая неделя месяца, квартала и полугодия. Времени, когда возникает острая необходимость в гривневых ресурсах на текущие нужды и расчетов с бюджетом. Ради этой гривни участники межбанка расставались с долларом.
Во-вторых, кроме укороченной недели, способствовал изрядной нервозности на рынке гривневого ресурса активность регулятора, разместившего свои депозитные сертификаты в пятницу и субботу на сумму 20 855 млн. грн. и 9 212 млн. грн. соответственно, изымая с рынка гривневую ликвидность. Избыточная волатильность способствовала массовым продажам СКВ в первой половине дня, катализируя падение долларовых цен.
Не исключено, что после полудня, несколько успокоившись сводкой с транзитных и коррсчетов регулятора, где гривневый навес вырос с уровня 47 820,5 млн. грн. к отметке 51 259,3 млн. грн., на рынке появились игроки, выкупая СКВ на минимальных ценах и возвращая его курс к уровням открытия.
Возможно, в послеобеденном низколиквидном «зеленом» ралли на межбанке принимали участие нерезиденты, покидавшие наш рынок, следуя общемировой тенденции, согласно которой emerging markets лишаются инвестора с Запада.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 июня немного понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как известно, к понедельнику снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.
Во-вторых, нынче отпускной сезон, сопровождаемый падением бизнесовой активности. В том числе и на внешних, встревоженных торговыми войнами, рынках.
В-третьих, как правило, начало новой недели сопровождается низкими оборотами («синдром понедельника»).
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:27
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,175/26,200 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев к 10.24 надежно обосноваться на отметке 26,18/26,20 UAH/USD. «Появились признаки смены тренда, занесенные, по всей видимости с послеобеденного рынка наличных в понедельник», - заметил
наш консультант. На моменте на межбанке относительное равновесие спроса и предложения.
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:43
Благодаря действующему равновесию покупок и продаж, котировки безналичного «американца» надежно «заякорились» на отметке 26,18/26,20 UAH/USD, не покидая ее до 10.42 Киева.
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:15
По состоянию на 11.10 котировки безналичного доллара на межбанке удерживались на уровне 26,18/26,20 UAH/USD встречными покупками импортеров с игроками, ожидающими очередного сезона компенсации НДС и текущими продажами СКВ ради дефицитной на моменте гривни.
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:51
К 11.46 ценовая стабильность на валютном межбанке сохранилась, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж безналичного «американца» при крайне незначительном преобладании покупок: 26,18/26,20 UAH/USD.
Дополуденное незначительное повышение цен «американца» снижение долларовых цен на межбанке , сменившееся тотчас же затянувшейся по сути до полудня стабильностью, вызванное сбалансированной торговлей, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:37
С 12.23 более активные покупки СКВ на межбанке спровоцировали возобновление роста цен «американца», консолидировавшихся около 12.35 на отметке 26,19/26,21 UAH/USD.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:58
Меж тем, c 12.45 эти локальные максимумы безналичной пары доллар-гривня были проданы, понизив цен «американца» на межбанке до цифры 26,185/26,205 UAH/USD, которую доллар не покидал до 12.57 Киева.
На фоне этих же котировок (26,185/26,205 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.02 Киева.
При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
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