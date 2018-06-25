Додано: Пон 25 чер, 2018 16:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 6,65 коп., на торгах понедельника повысился на 6,53 коп., оказавшись на уровне 26,1736 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 июня с уровней предыдущего закрытия 26,200/26,225 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,15/26,20, изрядно расширив спред, а спустя 35 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,17/26,19 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж. Эти уровни цен оставались действующими до появления на межбанке системных игроков, среди которых продавцы СКВ оказались в большинстве. Это возобновило коррекцию долларовых цен, которые к 11.45 просели до 26,170/26,185 UAH/USD, а полдень валютный межбанк встретил цифрами 26,16/26,18 UAH/USD. Они не менялись до 14.00 Киева, когда игравшие на повышение спекулянты инициировали выкуп этих локальных низов, воспользовавшись спадом торговой активности.

Покупки спекулянтов инициировали поэтапное подорожание СКВ, начав с 26,17/26,19 UAH/USD и продолжаясь, по сути, до самого финиша понедельничных торгов межбанка, подняв курс доллара к 26,175/26,200 UAH/USD.



Торги валютного межбанка 25 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,175/26,200 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1736 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,75% с 28,0672 UAH/USD до 26,1736 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.09 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 июня, сохранил, но несколько замедлил «медвежий» тренд, понизившись в цене по следующим причинам.



Во-первых, нынче наступила последняя, очень короткая неделя месяца, квартала и полугодия. Времени, когда возникает острая необходимость в гривневых ресурсах на текущие нужды и расчетов с бюджетом. Ради этой гривни участники межбанка расставались с долларом.



Во-вторых, кроме укороченной недели, способствовал изрядной нервозности на рынке гривневого ресурса активность регулятора, разместившего свои депозитные сертификаты в пятницу и субботу на сумму 20 855 млн. грн. и 9 212 млн. грн. соответственно, изымая с рынка гривневую ликвидность. Избыточная волатильность способствовала массовым продажам СКВ в первой половине дня, катализируя падение долларовых цен.

Не исключено, что после полудня, несколько успокоившись сводкой с транзитных и коррсчетов регулятора, где гривневый навес вырос с уровня 47 820,5 млн. грн. к отметке 51 259,3 млн. грн., на рынке появились игроки, выкупая СКВ на минимальных ценах и возвращая его курс к уровням открытия.



Возможно, в послеобеденном низколиквидном «зеленом» ралли на межбанке принимали участие нерезиденты, покидавшие наш рынок, следуя общемировой тенденции, согласно которой emerging markets лишаются инвестора с Запада.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 июня немного понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, к понедельнику снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, нынче отпускной сезон, сопровождаемый падением бизнесовой активности. В том числе и на внешних, встревоженных торговыми войнами, рынках.



В-третьих, как правило, начало новой недели сопровождается низкими оборотами («синдром понедельника»).

