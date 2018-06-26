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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:11

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,180/26,205 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 10.09, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали динамичный рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,25/26,35 UAH/USD. «Начали резво, казенные власти добавили гривневой ликвидности. Кроме того, грядущие длинные выходные тоже беспокоят», - заметил
наш консультант. На моменте на межбанке преобладание спроса на фоне низкой ликвидности.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:36

Около 10.31, действуя по образу и подобию предыдущей сессии, появившиеся продажи СКВ сузили спред безналичного доллара до 26,26/26,31 UAH/USD. Офера валюты практически выровняли рынок в баланс спрос/предложение, немного увеличив ликвидность состоявшихся сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки символического сжатия на рынке гривневого ресурса.

Об этом дал понять понизившийся с уровня 51 711,3 млн. грн. к отметке 47 989,4 млн. грн. объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды.

Не исключено, что «похудение» гривневого навеса на коррсчетах регулятора стало следствием вторничной продажи НБУ своих депозитных сертификатов на общую сумму 19 661 млн. грн.

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:55

К 10.52 Киева, возобновив рост, безналичный «американец» на межбанке поднялся к 26,32/26,34 UAH/USD. Покупателей больше, обороты невысокие.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:18

По состоянию на 11.10, сохранив восходящий тренд, безналичный доллар вырос до 26,32/26,35 UAH/USD покупками появившихся на межбанке системных игроков.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:01

Встревоженный динамичным подорожанием доллара, регулятор появился на рынке, где «анонимными» интервенциями «успокоил» азартных «зеленых быков». К 11.55 Киева стараниями НБУ котировки СКВ вернулись на уровень 26,32/26,34 UAH/USD.

Дополуденное заметное повышение долларовых цен на межбанке , прерванное «вмешательством» регулятора, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Эта стабильность противоречит заметному снижению гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:32

Стараниями долларовых интервенций НБУ котировки безналичного «американца» на межбанке с 12.18 до 12.30 оставались на уровне 26,32/26,34 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:04

На фоне этих же котировок (26,32/26,34 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.03 Киева.

При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
дядя Caша
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  #<1 ... 359360361362
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