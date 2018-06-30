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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:11
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,180/26,205 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 10.09, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали динамичный рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,25/26,35 UAH/USD. «Начали резво, казенные власти добавили гривневой ликвидности. Кроме того, грядущие длинные выходные тоже беспокоят», - заметил
наш консультант. На моменте на межбанке преобладание спроса на фоне низкой ликвидности.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:36
Около 10.31, действуя по образу и подобию предыдущей сессии, появившиеся продажи СКВ сузили спред безналичного доллара до 26,26/26,31 UAH/USD. Офера валюты практически выровняли рынок в баланс спрос/предложение, немного увеличив ликвидность состоявшихся сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки символического сжатия на рынке гривневого ресурса.
Об этом дал понять понизившийся с уровня 51 711,3 млн. грн. к отметке 47 989,4 млн. грн. объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды.
Не исключено, что «похудение» гривневого навеса на коррсчетах регулятора стало следствием вторничной продажи НБУ своих депозитных сертификатов на общую сумму 19 661 млн. грн.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:55
К 10.52 Киева, возобновив рост, безналичный «американец» на межбанке поднялся к 26,32/26,34 UAH/USD. Покупателей больше, обороты невысокие.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:18
По состоянию на 11.10, сохранив восходящий тренд, безналичный доллар вырос до 26,32/26,35 UAH/USD покупками появившихся на межбанке системных игроков.
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дядя Caша
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:01
Встревоженный динамичным подорожанием доллара, регулятор появился на рынке, где «анонимными» интервенциями «успокоил» азартных «зеленых быков». К 11.55 Киева стараниями НБУ котировки СКВ вернулись на уровень 26,32/26,34 UAH/USD.
Дополуденное заметное повышение долларовых цен на межбанке , прерванное «вмешательством» регулятора, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта стабильность противоречит заметному снижению гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:32
Стараниями долларовых интервенций НБУ котировки безналичного «американца» на межбанке с 12.18 до 12.30 оставались на уровне 26,32/26,34 UAH/USD.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:04
На фоне этих же котировок (26,32/26,34 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.03 Киева.
При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:04
Ожидается спад -15 20 коп потом повыше на 10коп
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leecocomua
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:33
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 1,56 коп., на торгах среды упал на 13,83 коп., оказавшись на уровне 26,3275 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 июня с уровней предыдущего закрытия 26,180/26,205 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар заметно повысился до отметки 26,25/26,35, однако спустя 15 минут появившимися продажами сузил спред до 26,26/26,31 UAH/USD.
Около 10.51 котировки «американца» консолидировались на более высокой отметке 26,32/26,34 UAH/USD, которая, как оказалось впоследствии, стала «пограничной» для регулятора. После 11.10 появившиеся на межбанке системные игроки своими покупками попытались сдвинуть курс доллара выше, но эту динамику пресекли «анонимные» долларовые интервенции регулятора.
На обеденный перерыв около 13.00 рынок ушел при этих действующих ценах (26,32/26,34 UAH/USD), которые после 13.20 сменили курсы с более широким спредом (26,31/26,36 UAH/USD).
Около 15.50 на опустевшем межбанке новые низколиквидные покупки слегка приподняли цену доллара до 26,32/26,36 UAH/USD.
Торги валютного межбанка 27 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,32/26,36 UAH/USD).
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3275 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,20% с 28,0672 UAH/USD до 26,3275 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 27 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.09 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 27 июня, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, порционные «вливания» в рынок гривневого ресурса нацвалюты в рамках кампании Казначейства по компенсации НДС лишили валютный межбанк оферов СКВ ради дефицитной на излете квартала и полугодия гривни со стороны экспортеров.
Во-вторых, дополнительная гривневая ликвидность стимулировала визиты на межбанк за долларом остальных игроков, среди которых были формирующие свою валютную позицию банки, «остатки» нерезидентов, выходящих из украинских ценных бумаг и репатриирующие деньги на родину, а также закрывающие контракты импортеры.
В-третьих, в преддверии длинных выходных пресловутый «пятничный синдром», согласно которому часть субъектов межбанка ради спокойного отдыха, старается максимально-возможно войти в «старый надежный» доллар, также внес свою лепту в «зеленое» ралли, прерванное долларовой интервенцией НБУ, сместившись на среду.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 июня заметно повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как известно, к среде растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.
Во-вторых, компенсацией НДС Казначейство приподняло гривневую ликвидность, следовательно, приобретать СКВ было за что.
В-третьих, импортеры стремились закрыть контракты на излете квартала и полугодия. Остальные игроки также торопились закрыть месяц и квартал.
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дядя Caша
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:43
Слабкуватий архів. А мені потрбіний курс купоно-карбованця станом на 01.07.1992 р. Хто допоможе?
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mikola_oliynik
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