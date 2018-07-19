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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 360361362363
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:18

mikola_oliynik Ніхто так і не допоможе? Будь-який:комерційний, НБУ міжбанківський... :roll:
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mikola_oliynik ...200 купонів
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