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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лип, 2018 18:18
mikola_oliynik Ніхто так і не допоможе? Будь-який:комерційний, НБУ міжбанківський...
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:29
Slavko Среднегодовой курс в 1992 году был 135 купонов за одну немецкую марку, в 1995 году за одну марку давали уже 102 886 купонов.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:31
mikola_oliynik
1992—1995 годах купоно-карбованцы подверглись гиперинфляции. Среднегодовой курс в 1992 году был 135 купонов за одну немецкую марку, в 1995 году за одну марку давали уже 102 886 купонов.
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:07
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,420/26,445 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 10.00, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,43/26,46 UAH/USD. «Начали с роста, к «бычьему» тренду располагает заметное расширение гривневой ликвидности, о котором свидетельствует повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 712,8 млн. грн. к отметке 59 256,0 млн. грн.», - заметил наш консультант. На моменте на межбанке преобладание спроса на фоне низкой ликвидности.
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:45
Интересно заметить, что гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ заметно вырос, несмотря на превентивные мероприятия регулятора по изъятию с рынка избыточной гривневой ликвидности. В частности,
Нацбанк в пятницу, 20 июля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 24 365 млн. грн.
НБУ для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,50% годовых 44 банкам на сумму 7 868 млн. грн. и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 17,50% годовых 43 банкам на сумму 16 497 млн. грн. Мы не исключаем, что состояние коррсчетов на утро 23-го не отражает момента перечисления денег покупателям депосертификатов. Возможно, гривневый «навес» «растает» после трансфера на Институтскую.
Около 10.41, судя по всему, реагируя на вероятное сжатие гривневой ликвидности из-за перечисления денег регулятору, спред котировок безналичного доллара заметно сузился (26,42/26,44 UAH/USD), сопровождаясь балансом спрос/предложение.
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:12
После 11.08, несмотря на операции регулятора, нерезиденты выкупили локальные низы доллара, приподняв на моменте его цену до 26,45/26,47 UAH/USD.
Дополуденная разнонаправленная курсовая динамика на межбанке сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта стабильность и снижение более значимых бидов вполне согласуется с утренним заметным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
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