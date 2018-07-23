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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лип, 2018 18:18
mikola_oliynik Ніхто так і не допоможе? Будь-який:комерційний, НБУ міжбанківський...
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:29
Slavko Среднегодовой курс в 1992 году был 135 купонов за одну немецкую марку, в 1995 году за одну марку давали уже 102 886 купонов.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:31
mikola_oliynik
1992—1995 годах купоно-карбованцы подверглись гиперинфляции. Среднегодовой курс в 1992 году был 135 купонов за одну немецкую марку, в 1995 году за одну марку давали уже 102 886 купонов.
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:07
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,420/26,445 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 10.00, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,43/26,46 UAH/USD. «Начали с роста, к «бычьему» тренду располагает заметное расширение гривневой ликвидности, о котором свидетельствует повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 712,8 млн. грн. к отметке 59 256,0 млн. грн.», - заметил наш консультант. На моменте на межбанке преобладание спроса на фоне низкой ликвидности.
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:45
Интересно заметить, что гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ заметно вырос, несмотря на превентивные мероприятия регулятора по изъятию с рынка избыточной гривневой ликвидности. В частности,
Нацбанк в пятницу, 20 июля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 24 365 млн. грн.
НБУ для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,50% годовых 44 банкам на сумму 7 868 млн. грн. и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 17,50% годовых 43 банкам на сумму 16 497 млн. грн. Мы не исключаем, что состояние коррсчетов на утро 23-го не отражает момента перечисления денег покупателям депосертификатов. Возможно, гривневый «навес» «растает» после трансфера на Институтскую.
Около 10.41, судя по всему, реагируя на вероятное сжатие гривневой ликвидности из-за перечисления денег регулятору, спред котировок безналичного доллара заметно сузился (26,42/26,44 UAH/USD), сопровождаясь балансом спрос/предложение.
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:12
После 11.08, несмотря на операции регулятора, нерезиденты выкупили локальные низы доллара, приподняв на моменте его цену до 26,45/26,47 UAH/USD.
Дополуденная разнонаправленная курсовая динамика на межбанке сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта стабильность и снижение более значимых бидов вполне согласуется с утренним заметным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:47
По состоянию на 11.44, вернувшись в колею стабильности, котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,45/26,47 UAH/USD сбалансированной торговлей появившихся на рынке системных игроков.
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:54
Около 12.50 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь не изменившимися ценами «американца»: 26,45/26,47 UAH/USD.
При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:11
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 2,63 коп., на торгах понедельника понизился на 0,36 коп., оказавшись на уровне 26,4497 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 июля с уровней предыдущего закрытия 26,420/26,445 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,43/26,46 UAH/USD, демонстрируя первую «эмоциональную» реакцию на заметный рост гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Около 10.40 этот локальный максимум был продан, уронив цену СКВ до 26,42/26,44 UAH/USD. Вскоре на рынке появились нерезиденты, покупки которых вернули курс «американца» к 26,45/26,47 UAH/USD по состоянию на 11.07 Киева. Выход после 11.00 на межбанк системных игроков не сдвинул текущую цену доллара с отметки 26,45/26,47 UAH/USD, на которой пребывала СКВ до самого обеденного перерыва, 12.55 Киева.
С 13.15 выросшие продажи доллара немного, до уровня 26,44/26,46 UAH/USD, понизили цену «американца», не покидавшего эту отметку до 16.10, когда единичные покупки снова вернули СКВ к росту, начав с отметки 26,45/26,47 UAH/USD.
Около 16.30 на опустевшем межбанке новые низколиквидные покупки пролонгировали рост котировок доллара до 26,46/26,48 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.
Торги валютного межбанка 23 июля безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,46/26,48 UAH/USD).
Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4497 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,76% с 28,0672 UAH/USD до 26,4497 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 23 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 23 июля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», едва заметно вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, несмотря на старания регулятора, пытавшегося размещением своих депосертификатов изъять с рынка излишнюю гривневую ликвидность, последняя оставалась на высоком уровне, о чем дали понять выросшие с уровня 50 712,8 млн. грн. к отметке 59 256,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Это оказывало давление на курс гривни.
Во-вторых, изобилие гривни исключало массовые продажи СКВ ради нацвалюты, столь необходимой в бюджетный период.
В-третьих, выросшая активность нерезидентов, выкупивших локальные низы СКВ около 11.07 Киева, свидетельствовала о стартовавшей подготовке «варягов» к очередному сезону репатриации дивидендов, объем которых, к слову, заметно понизился.
Заметим, что синхронный рост гривневой ликвидности во время бюджетного периода заметно понизил курсовую динамику СКВ, по сути, направив рынок доллара в боковой тренд. Если в пятницу средневзвешенный курс доллара понизился на 2,63 коп., нынче «американец» вырос на 0,36 коп.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 июля заметно понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как известно, в начале недели заметно падает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.
Во-вторых, как мы указывали выше, изобилие гривни исключало массовые продажи СКВ ради нацвалюты, необходимой в бюджетный период.
В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой пятидневки редко радует ликвидностью).
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