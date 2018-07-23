Додано: Пон 23 лип, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 2,63 коп., на торгах понедельника понизился на 0,36 коп., оказавшись на уровне 26,4497 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 июля с уровней предыдущего закрытия 26,420/26,445 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,43/26,46 UAH/USD, демонстрируя первую «эмоциональную» реакцию на заметный рост гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Около 10.40 этот локальный максимум был продан, уронив цену СКВ до 26,42/26,44 UAH/USD. Вскоре на рынке появились нерезиденты, покупки которых вернули курс «американца» к 26,45/26,47 UAH/USD по состоянию на 11.07 Киева. Выход после 11.00 на межбанк системных игроков не сдвинул текущую цену доллара с отметки 26,45/26,47 UAH/USD, на которой пребывала СКВ до самого обеденного перерыва, 12.55 Киева.

С 13.15 выросшие продажи доллара немного, до уровня 26,44/26,46 UAH/USD, понизили цену «американца», не покидавшего эту отметку до 16.10, когда единичные покупки снова вернули СКВ к росту, начав с отметки 26,45/26,47 UAH/USD.



Около 16.30 на опустевшем межбанке новые низколиквидные покупки пролонгировали рост котировок доллара до 26,46/26,48 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.



Торги валютного межбанка 23 июля безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,46/26,48 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4497 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,76% с 28,0672 UAH/USD до 26,4497 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 июля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», едва заметно вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на старания регулятора, пытавшегося размещением своих депосертификатов изъять с рынка излишнюю гривневую ликвидность, последняя оставалась на высоком уровне, о чем дали понять выросшие с уровня 50 712,8 млн. грн. к отметке 59 256,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Это оказывало давление на курс гривни.



Во-вторых, изобилие гривни исключало массовые продажи СКВ ради нацвалюты, столь необходимой в бюджетный период.



В-третьих, выросшая активность нерезидентов, выкупивших локальные низы СКВ около 11.07 Киева, свидетельствовала о стартовавшей подготовке «варягов» к очередному сезону репатриации дивидендов, объем которых, к слову, заметно понизился.



Заметим, что синхронный рост гривневой ликвидности во время бюджетного периода заметно понизил курсовую динамику СКВ, по сути, направив рынок доллара в боковой тренд. Если в пятницу средневзвешенный курс доллара понизился на 2,63 коп., нынче «американец» вырос на 0,36 коп.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 июля заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в начале недели заметно падает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, как мы указывали выше, изобилие гривни исключало массовые продажи СКВ ради нацвалюты, необходимой в бюджетный период.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой пятидневки редко радует ликвидностью).