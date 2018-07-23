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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:09

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,48 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,53/26,57 UAH/USD.
дядя Caша
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