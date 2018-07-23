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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:09
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,48 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,53/26,57 UAH/USD.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:32
Сохранив «бычий» тренд, "зеленый" безнал около 10.25 Киева отметился на уровне 26,58/26,63 UAH/USD, однако эти максимумы были выкуплены, понизив цену «американца» по состоянию на 10.29 до 26,58/26,60 UAH/USD.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:40
К 10.38 котировки доллара на межбанке обосновались на цифре 26,57/26,60 UAH/USD, куда их «с утра пораньше» загнали покупки нерезидентов.
«Начали с роста стараниями нерезидентов и ожиданиями на текущей неделе компенсации НДС Казначейством в комплекте с погашением ОВГЗ», - заметил наш консультант. На моменте на межбанке преобладание спроса на фоне низкой ликвидности.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:10
Около 11.08 котировки безналичного «американца» на межбанке вернулись к цифре 26,58/26,60 UAH/USD.
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дядя Caша
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:24
Таким образом, около 11.08 Киева «бычий» тренд безналичного доллара иссяк. По предварительным данным, самостоятельно, без помощи регулятора.
Дополуденная восходящая курсовая динамика на межбанке , остановившаяся после 11.00 Киева, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,25/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
К 12.08 на валютном межбанке в секторе доллара отмечено сужение спреда «зеленых» цен до 26,58/26,59 UAH/USD, которому способствовало равновесие покупок и продаж «американца».
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:23
Около 13.20 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь не изменившимися ценами «американца»: 26,58/26,59 UAH/USD.
При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
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