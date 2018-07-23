Додано: Вів 24 лип, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 0,36 коп., на торгах вторника упал на 13,35 коп., оказавшись на уровне 26,5832 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 июля с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,48 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.07, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,53/26,57 UAH/USD.



Около 10.25 котировки «американца» подскочили к 26,58/26,62, однако вскоре этот максимум был продан, понизив цену СКВ по состоянию на 10.30 к 26,58/26,60 UAH/USD.

К 10.38 котировки доллара обосновались на отметке 26,57/26,60 UAH/USD, давая понять об остановке динамичного роста. Это предположение подтвердилось около 11.08, когда СКВ замерла на цифре 26,58/26,60 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и предложения.



До обеденного перерыва (13.20 Киева) пара доллар-гривня не покидала уровень 26,57-58/26,59-60 UAH/USD.

С 13.30 и до 15.00 СКВ пребывала на цифре 26,58/26,59, просев с указанного часа до 26,57/26,59 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого завершения сессии.



Торги валютного межбанка 24 июля безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,57/26,59 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,5832 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,29% с 28,0672 UAH/USD до 26,5832 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 24 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 июля, углубив «бычий» тренд, заметно вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на старания регулятора, пытавшегося размещением своих депосертификатов изъять с рынка излишнюю гривневую ликвидность, последняя оставалась на высоком уровне.



Во-вторых, в дебюте сессии наблюдались активные покупки СКВ нерезидентами, готовящимися к репатриации дивидендов.



В-третьих, в значительной степени подорожанию «американца» способствовали ожидания компенсации НДС Казначейством и погашения гривневых ОВГЗ Минфином.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 июля заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, росту способствовало расширение гривневой ликвидности – у покупателей СКВ было на что приобретать валюту.



Во-вторых, ко вторнику вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже. Последняя совершалась достаточно охотно из-за выросших цен доллара.



В-третьих, активной скупке доллара помогала высокая курсовая динамика до 11.00 Киева, заставляя игроков торопиться с приобретениями СКВ.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой пятидневки редко радует ликвидностью) снята с повестки дня.