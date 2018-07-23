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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:09

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,48 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,53/26,57 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:32

Сохранив «бычий» тренд, "зеленый" безнал около 10.25 Киева отметился на уровне 26,58/26,63 UAH/USD, однако эти максимумы были выкуплены, понизив цену «американца» по состоянию на 10.29 до 26,58/26,60 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:40

К 10.38 котировки доллара на межбанке обосновались на цифре 26,57/26,60 UAH/USD, куда их «с утра пораньше» загнали покупки нерезидентов.

«Начали с роста стараниями нерезидентов и ожиданиями на текущей неделе компенсации НДС Казначейством в комплекте с погашением ОВГЗ», - заметил наш консультант. На моменте на межбанке преобладание спроса на фоне низкой ликвидности.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:10

Около 11.08 котировки безналичного «американца» на межбанке вернулись к цифре 26,58/26,60 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:24


Таким образом, около 11.08 Киева «бычий» тренд безналичного доллара иссяк. По предварительным данным, самостоятельно, без помощи регулятора.

Дополуденная восходящая курсовая динамика на межбанке , остановившаяся после 11.00 Киева, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,25/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

К 12.08 на валютном межбанке в секторе доллара отмечено сужение спреда «зеленых» цен до 26,58/26,59 UAH/USD, которому способствовало равновесие покупок и продаж «американца».
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:23

Около 13.20 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь не изменившимися ценами «американца»: 26,58/26,59 UAH/USD.

При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 0,36 коп., на торгах вторника упал на 13,35 коп., оказавшись на уровне 26,5832 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 июля с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,48 UAH/USD «виртуально», без сделок.

К 10.07, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,53/26,57 UAH/USD.

Около 10.25 котировки «американца» подскочили к 26,58/26,62, однако вскоре этот максимум был продан, понизив цену СКВ по состоянию на 10.30 к 26,58/26,60 UAH/USD.
К 10.38 котировки доллара обосновались на отметке 26,57/26,60 UAH/USD, давая понять об остановке динамичного роста. Это предположение подтвердилось около 11.08, когда СКВ замерла на цифре 26,58/26,60 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и предложения.

До обеденного перерыва (13.20 Киева) пара доллар-гривня не покидала уровень 26,57-58/26,59-60 UAH/USD.
С 13.30 и до 15.00 СКВ пребывала на цифре 26,58/26,59, просев с указанного часа до 26,57/26,59 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого завершения сессии.

Торги валютного межбанка 24 июля безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,57/26,59 UAH/USD).

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,5832 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,29% с 28,0672 UAH/USD до 26,5832 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 24 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 24 июля, углубив «бычий» тренд, заметно вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, несмотря на старания регулятора, пытавшегося размещением своих депосертификатов изъять с рынка излишнюю гривневую ликвидность, последняя оставалась на высоком уровне.

Во-вторых, в дебюте сессии наблюдались активные покупки СКВ нерезидентами, готовящимися к репатриации дивидендов.

В-третьих, в значительной степени подорожанию «американца» способствовали ожидания компенсации НДС Казначейством и погашения гривневых ОВГЗ Минфином.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 июля заметно выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, росту способствовало расширение гривневой ликвидности – у покупателей СКВ было на что приобретать валюту.

Во-вторых, ко вторнику вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже. Последняя совершалась достаточно охотно из-за выросших цен доллара.

В-третьих, активной скупке доллара помогала высокая курсовая динамика до 11.00 Киева, заставляя игроков торопиться с приобретениями СКВ.

В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой пятидневки редко радует ликвидностью) снята с повестки дня.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:16

В августе уйдет на 26 ))) паникеры
macho070707
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