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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 362363364365
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:44

К 10.41 котировки доллара на межбанке , откатившись, обосновались на цифре 26,62/26,65 UAH/USD. Достоверно о выходе на рынок НБУ с интервенцией пока неизвестно, но результат от возможной «анонимной» «заливки», налицо.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:04

Около 11.02 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили спред до 26,62/26,64 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов СКВ.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65215
З нами з: 29.05.06
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  #<1 ... 362363364365
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