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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 362363364365
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:44

К 10.41 котировки доллара на межбанке , откатившись, обосновались на цифре 26,62/26,65 UAH/USD. Достоверно о выходе на рынок НБУ с интервенцией пока неизвестно, но результат от возможной «анонимной» «заливки», налицо.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:04

Около 11.02 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили спред до 26,62/26,64 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов СКВ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:41

Таким образом, около 10.38 Киева «бычий» тренд безналичного доллара иссяк. Не исключено, при помощи регулятора.

Дополуденная восходящая курсовая динамика на межбанке , остановившаяся после 10.40 Киева, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,25/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

На этом фоне на «зеленых» торгах межбанка без перемен: 26,62/26,64 UAH/USD. «На рынок вернулась привычная скукота, разочаровавшего любителей потрясений», - констатировал наш гуру.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:23

К 12.21 на валютном межбанке в секторе доллара не было отмечено курсовых подвижек, благодаря сбалансированной торговле в безналичной паре доллар-гривня: 26,62/26,64 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:52

Около 12.51 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь не изменившимися ценами «американца»: 26,62/26,64 UAH/USD.

При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
дядя Caша
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