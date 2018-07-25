Додано: Сер 25 лип, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 13,35 коп., на торгах среды понизился на 4,37 коп., оказавшись на уровне 26,6269 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 июля с уровней предыдущего закрытия 26,57/26,59 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 09.57, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,60/26,65, а спустя 12 минут оказался на цифре 26,63/26,67 UAH/USD. Столь ранняя игра на повышения характерна для нерезидентов, которые не успели скупиться 23-24 июля.

Эти максимумы уже к 10.38 Киева были проданы, понизив курс «американца» до 26,62/26,65, а с 11.01 на межбанке установилась более «узкая» цена СКВ (26,62/26,64 UAH/USD), которая оставалась действующей до 13.00 Киева, сопровождаясь сбалансированной торговлей долларом.



Около 13.00 «американец» на межбанке сделал еще один шаг вниз на выросших продажа, оказавшись на цифре к 26,595/26,620 UAH/USD, которую не покидал до 15.40, возобновив снижение на опустевшем рынке единичными продажами СКВ.



С 15.40 и по сути до самого закрытия сессии доллар не покидал новый, более низкий уровень - 26,585/26,610 UAH/USD.



Торги валютного межбанка 25 июля безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,585/26,610 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6269 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,13% с 28,0672 UAH/USD до 26,6269 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 июля, замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, тон тренда задали утренние покупки СКВ нерезидентов, которые на протяжении последних трех сессий конвертирую гривню с доллар для репатриации на родину.



Во-вторых, Минфин анонсировал накануне погашение гривневых ОВГЗ, и эта операция должна была выплеснуть на рынок около 2,5 млрд. грн., значительная часть из которых досталась «варягам». Превентивные мероприятия (состоявшееся накануне размещение ОВГЗ и продажа депосертификатов НБУ на 14,154 млрд. грн.) смягчили этот гривневый удар на валютном межбанке. Действия финансовых властей стали причиной падения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 909,2 млн. грн. к отметке 52 993,7 млн. грн.



В-третьих, в росте курса безналичного доллара 25-го есть доля «вин» Казначейства, спорадически компенсирующего НДС малыми порциями. 25-го отсюда на рынок вышло 1,0 млрд. грн.



В-четвертых, «быков» межбанка поддержал наличный рынок, где игроки старались удержать высокие цены СКВ, опасаясь падения клиентского «приноса».



Меж тем, кроме только что упомянутых мероприятий Минфина и НБУ, ощутимо замедлили рост курса безналичного доллара бюджетный период, сопровождавшийся платежами в Казну и рост поступлений экспортной выручки из-за рубежа, характерный для средины недели. В отличие от предыдущей сессии, 25-го регулятор не принимал участие в торгах, а заморозили рост снимавшие заявки импортеры и рост притока экспортной выручки.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 июля немного понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, наблюдавшийся ажиотажный спрос на доллар во вторник к среде пошел на спад. СКВ выросла в цене, «обрезав» часть покупателей.



Во-вторых, активность нерезидентов также понизилась.



В-третьих, если регулятор накануне «влил» $50,0 млн. дефицитной СКВ, нынче НБУ проигнорировал рынок.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 24 июля, в среду, 25-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) просел с $315,1 млн. к отметке $311,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $269,2 млн. к $257,3 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.



