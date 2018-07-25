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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 363364365366
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:08

По состоянию на 11.06 котировки доллара на межбанке были остановлены на цифре 26,63/26,65 UAH/USD вернувшемуся к балансу спроса и предложения рынком.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:45

Дополуденная вялотекущая курсовая динамика на межбанке сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Около 11.41 котировки безналичного «американца» на межбанке, возобновив ползучий рост, сузили спред до 26,64/26,65 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов СКВ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:13

Тотчас пополудни, к 12.08 Киева, на межбанке сектор доллара продемонстрировал свое пребывание на распутье, пытаясь определиться с направлением движения, снова понизив цену «американца» к 26,63/26,64 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:30

К 12.29 на валютном межбанке в секторе доллара не было отмечено курсовых подвижек, благодаря сбалансированной торговле в безналичной паре доллар-гривня: 26,63/26,64 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:59

Около 12.55 валютный межбанк снова никак не может определиться со своим статусом («красивый» или «умный»), возобновив рост курса доллара к 26,65/26,67 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:28

Наконец, около 13.25 на фоне приподнявшихся к уровню 26,67/26,68 UAH/USD.
валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
дядя Caша
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