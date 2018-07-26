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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:08
По состоянию на 11.06 котировки доллара на межбанке были остановлены на цифре 26,63/26,65 UAH/USD вернувшемуся к балансу спроса и предложения рынком.
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:45
Дополуденная вялотекущая курсовая динамика на межбанке сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Около 11.41 котировки безналичного «американца» на межбанке, возобновив ползучий рост, сузили спред до 26,64/26,65 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов СКВ.
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:13
Тотчас пополудни, к 12.08 Киева, на межбанке сектор доллара продемонстрировал свое пребывание на распутье, пытаясь определиться с направлением движения, снова понизив цену «американца» к 26,63/26,64 UAH/USD.
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:30
К 12.29 на валютном межбанке в секторе доллара не было отмечено курсовых подвижек, благодаря сбалансированной торговле в безналичной паре доллар-гривня: 26,63/26,64 UAH/USD.
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:59
Около 12.55 валютный межбанк снова никак не может определиться со своим статусом («красивый» или «умный»), возобновив рост курса доллара к 26,65/26,67 UAH/USD.
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:28
Наконец, около 13.25 на фоне приподнявшихся к уровню 26,67/26,68 UAH/USD.
валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
Додано: Чет 26 лип, 2018 16:12
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 4,37 коп., на торгах четверга просел на 2,45 коп., оказавшись на уровне 26,6514 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 июля с уровней предыдущего закрытия 26,585/26,610 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 09.56, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,61/26,65, а спустя 32 минуты консолидировался в районе 26,61-62/26,65 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.
С 10.40 до 11.40 безналичная пара доллар-гривня на межбанке не покидала более узкий уровень 26,63/26,65 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.
Около 11.40 доллар одномоментно подорожал до 26,64/26,65, однако уже в полдень этот локальный максимум был продан, понизив курс СКВ до 26,63/26,64 UAH/USD.
Новая попытка роста на локальных покупках возобновилась после 12.50, когда поэтапно «порциями» «американец» вырос по состоянию на 13.27 до 26,67/26,68 UAH/USD, не покидая эту отметку до 15.00 Киева.
С указанного часа, уже на малолюдном рынке новые единичные покупки СКВ снова поэтапно подняли цену доллара до 26,72/26,74 UAH/USD на 16.55 Киева.
По сути, до самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень
Торги валютного межбанка 26 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,72/26,74 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6514 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,04% с 28,0672 UAH/USD до 26,6514 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 26 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 26 июля, замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, тон на рост курса, как и накануне, задала выросшая гривневая ликвидность вследствие состоявшегося накануне погашения гривневых ОВГЗ Минфином и пролонгации порционной компенсации НДС Казначейством. Это гривневое изобилие в бюджетный период исключало «необязательные» продажи СКВ ради нацвалюты.
Во-вторых, нерезиденты, получив гривню от погашения ОВГЗ, значительную ее часть продолжали конвертировать в СКВ, выводя ее на родину.
В-третьих, мы не исключаем, что часть вышеозначенного гривневого изобилия «окольными путями» появлялась на межбанке, где конвертировалась в доллар.
В-четвертых, «быков» межбанка поддержал наличный рынок, где игроки старались удержать высокие цены СКВ, опасаясь падения клиентского «приноса». Более высокие цены наличного рынка могли возобновить траффик более дешевого доллара с межбанка, стимулируя тамошний спрос на него.
Интенсивность «переваривания» гривневой ликвидности подтверждалась упавшими с уровня 52 993,7 млн. грн. к отметке 50 989,0 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Как и накануне, давление гривни на курс безналичного доллара сдерживалось лишь тремя факторами: отказом импортеров приобретать СКВ по запредельным ценам, бюджетный период, отбирающий на себя часть гривневого изобилия, и рост притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной реализации на межбанке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 июля выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, со слов непосредственных участников торгов, в скупке доллара принимали активное участие не только «варяги», но и банки-резиденты.
Во-вторых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, что не только замедлило темп подорожания доллара, но и увеличило его количество на рынке.
В-третьих, повышению ликвидности торгов 26-го способствовал рост относительной сбалансированности спроса и предложения – если накануне средневзвешенный курс СКВ прибавил 4,37 коп., нынче его «привес» составил 2,45 коп.
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