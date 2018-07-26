Додано: Чет 26 лип, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 4,37 коп., на торгах четверга просел на 2,45 коп., оказавшись на уровне 26,6514 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 июля с уровней предыдущего закрытия 26,585/26,610 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 09.56, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,61/26,65, а спустя 32 минуты консолидировался в районе 26,61-62/26,65 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.



С 10.40 до 11.40 безналичная пара доллар-гривня на межбанке не покидала более узкий уровень 26,63/26,65 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.



Около 11.40 доллар одномоментно подорожал до 26,64/26,65, однако уже в полдень этот локальный максимум был продан, понизив курс СКВ до 26,63/26,64 UAH/USD.



Новая попытка роста на локальных покупках возобновилась после 12.50, когда поэтапно «порциями» «американец» вырос по состоянию на 13.27 до 26,67/26,68 UAH/USD, не покидая эту отметку до 15.00 Киева.



С указанного часа, уже на малолюдном рынке новые единичные покупки СКВ снова поэтапно подняли цену доллара до 26,72/26,74 UAH/USD на 16.55 Киева.



По сути, до самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень



Торги валютного межбанка 26 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,72/26,74 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6514 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,04% с 28,0672 UAH/USD до 26,6514 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 июля, замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, тон на рост курса, как и накануне, задала выросшая гривневая ликвидность вследствие состоявшегося накануне погашения гривневых ОВГЗ Минфином и пролонгации порционной компенсации НДС Казначейством. Это гривневое изобилие в бюджетный период исключало «необязательные» продажи СКВ ради нацвалюты.



Во-вторых, нерезиденты, получив гривню от погашения ОВГЗ, значительную ее часть продолжали конвертировать в СКВ, выводя ее на родину.



В-третьих, мы не исключаем, что часть вышеозначенного гривневого изобилия «окольными путями» появлялась на межбанке, где конвертировалась в доллар.



В-четвертых, «быков» межбанка поддержал наличный рынок, где игроки старались удержать высокие цены СКВ, опасаясь падения клиентского «приноса». Более высокие цены наличного рынка могли возобновить траффик более дешевого доллара с межбанка, стимулируя тамошний спрос на него.



Интенсивность «переваривания» гривневой ликвидности подтверждалась упавшими с уровня 52 993,7 млн. грн. к отметке 50 989,0 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Как и накануне, давление гривни на курс безналичного доллара сдерживалось лишь тремя факторами: отказом импортеров приобретать СКВ по запредельным ценам, бюджетный период, отбирающий на себя часть гривневого изобилия, и рост притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной реализации на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 июля выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, со слов непосредственных участников торгов, в скупке доллара принимали активное участие не только «варяги», но и банки-резиденты.



Во-вторых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, что не только замедлило темп подорожания доллара, но и увеличило его количество на рынке.



В-третьих, повышению ликвидности торгов 26-го способствовал рост относительной сбалансированности спроса и предложения – если накануне средневзвешенный курс СКВ прибавил 4,37 коп., нынче его «привес» составил 2,45 коп.