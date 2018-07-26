Додано: Чет 26 лип, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 4,37 коп., на торгах четверга просел на 2,45 коп., оказавшись на уровне 26,6514 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 июля с уровней предыдущего закрытия 26,585/26,610 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 09.56, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,61/26,65, а спустя 32 минуты консолидировался в районе 26,61-62/26,65 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.



С 10.40 до 11.40 безналичная пара доллар-гривня на межбанке не покидала более узкий уровень 26,63/26,65 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.



Около 11.40 доллар одномоментно подорожал до 26,64/26,65, однако уже в полдень этот локальный максимум был продан, понизив курс СКВ до 26,63/26,64 UAH/USD.



Новая попытка роста на локальных покупках возобновилась после 12.50, когда поэтапно «порциями» «американец» вырос по состоянию на 13.27 до 26,67/26,68 UAH/USD, не покидая эту отметку до 15.00 Киева.



С указанного часа, уже на малолюдном рынке новые единичные покупки СКВ снова поэтапно подняли цену доллара до 26,72/26,74 UAH/USD на 16.55 Киева. Вмешательство регулятора, «влившего» в рынок на этом этапе около $30,0 млн. с платформы Matching, не смогло остановить предфинишное «зеленое» ралли.



До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.



Торги валютного межбанка 26 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,72/26,74 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6514 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,04% с 28,0672 UAH/USD до 26,6514 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 июля, замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, тон на рост курса, как и накануне, задала выросшая гривневая ликвидность вследствие состоявшегося накануне погашения гривневых ОВГЗ Минфином и пролонгации порционной компенсации НДС Казначейством. Это гривневое изобилие в бюджетный период исключало «необязательные» продажи СКВ ради нацвалюты.



Во-вторых, нерезиденты, получив гривню от погашения ОВГЗ, значительную ее часть продолжали конвертировать в СКВ, выводя ее на родину.



В-третьих, мы не исключаем, что часть вышеозначенного гривневого изобилия «окольными путями» появлялась на межбанке, где конвертировалась в доллар.



В-четвертых, «быков» межбанка поддержал наличный рынок, где игроки старались удержать высокие цены СКВ, опасаясь падения клиентского «приноса». Более высокие цены наличного рынка могли возобновить траффик более дешевого доллара с межбанка, стимулируя тамошний спрос на него.



Интенсивность «переваривания» гривневой ликвидности подтверждалась упавшими с уровня 52 993,7 млн. грн. к отметке 50 989,0 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Как и накануне, давление гривни на курс безналичного доллара сдерживалось лишь тремя факторами: отказом импортеров приобретать СКВ по запредельным ценам, бюджетный период, отбирающий на себя часть гривневого изобилия, и рост притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной реализации на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 июля выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, со слов непосредственных участников торгов, в скупке доллара принимали активное участие не только «варяги», но и банки-резиденты.



Во-вторых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, что не только замедлило темп подорожания доллара, но и увеличило его количество на рынке.



В-третьих, повышению ликвидности торгов 26-го способствовал рост относительной сбалансированности спроса и предложения – если накануне средневзвешенный курс СКВ прибавил 4,37 коп., нынче его «привес» составил 2,45 коп.





Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 25 июля, в четверг, 26-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) вырос с $311,2 млн. к отметке $345,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $257,3 млн. к $304,4 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.



