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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:50
К 10.47 котировки «зеленого» безнала консолидировались в сопровождении равновесия спроса и предложения на уровне 26,75/26,79 UAH/USD, рынок успокоился после стартовой «встряски», торги перешли в деловую атмосферу.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:07
Появление на рынке регулятора с его интервенциями по технологии Matching
заморозило цены безналичного доллара по состоянию на 11.04 на уровне 26,74/26,78 UAH/USD. Со слов очевидцев, НБУ потратил до $30 млн.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:30
Около 11.25 котировки доллара на межбанке предельно сузили спред (26,76/26,77 UAH/USD), сопровождаясь сбалансированной торговлей.
Дополуденная заметная курсовая динамика на межбанке , остановленная «вмешательством» регулятора, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:50
Судя по всему, около 11.43 регулятор отлучился с межбанка, а тамошние спекулянты не упустили возможность воспользоваться этим, тотчас подняв цену «американца» до 26,77/26,79 UAH/USD. Обороты оставляют желать лучшего.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:28
Около 12.20 регулятор снова провел «заливку» СКВ, что в очередной раз понизило действующие цены «американца» по состоянию на 12.26 до уровня 26,74/26,76 UAH/USD.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:06
Судя по всему, на сей раз регулятор не пожадничал с интервенцией - по состоянию на 13.03 котировки доллара на межбанке упали к цифре 26,72/26,74 UAH/USD.
На фоне упавших котировок валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
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