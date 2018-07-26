RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 364365366367
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:50

К 10.47 котировки «зеленого» безнала консолидировались в сопровождении равновесия спроса и предложения на уровне 26,75/26,79 UAH/USD, рынок успокоился после стартовой «встряски», торги перешли в деловую атмосферу.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65316
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3991 раз.
Подякували: 7396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:07

Появление на рынке регулятора с его интервенциями по технологии Matching
заморозило цены безналичного доллара по состоянию на 11.04 на уровне 26,74/26,78 UAH/USD. Со слов очевидцев, НБУ потратил до $30 млн.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65316
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3991 раз.
Подякували: 7396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:30

Около 11.25 котировки доллара на межбанке предельно сузили спред (26,76/26,77 UAH/USD), сопровождаясь сбалансированной торговлей.

Дополуденная заметная курсовая динамика на межбанке , остановленная «вмешательством» регулятора, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65316
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3991 раз.
Подякували: 7396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:50

Судя по всему, около 11.43 регулятор отлучился с межбанка, а тамошние спекулянты не упустили возможность воспользоваться этим, тотчас подняв цену «американца» до 26,77/26,79 UAH/USD. Обороты оставляют желать лучшего.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65316
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3991 раз.
Подякували: 7396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:28

Около 12.20 регулятор снова провел «заливку» СКВ, что в очередной раз понизило действующие цены «американца» по состоянию на 12.26 до уровня 26,74/26,76 UAH/USD.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65316
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3991 раз.
Подякували: 7396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:06

Судя по всему, на сей раз регулятор не пожадничал с интервенцией - по состоянию на 13.03 котировки доллара на межбанке упали к цифре 26,72/26,74 UAH/USD.

На фоне упавших котировок валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65316
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3991 раз.
Подякували: 7396 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 364365366367
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Грйс-мэн, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.