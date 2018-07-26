Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,45 коп., на торгах пятницы упал на 11,01 коп., оказавшись на уровне 26,7615 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 июля с уровней предыдущего закрытия 26,72/26,74 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,75/26,80, которая, как оказалось впоследствии, была максимальной за пятницу по позиции «предложение». Этот локальный утренний максимум начали постепенно распродавать, понизив цену «американца» около 10.33 Киева до 26,745/26,780 UAH/USD, однако новая попытка роста, поднявшая курс доллар около 10.45 до 26,75/26,79 UAH/USD, вынудила «вмешаться» регулятора, который провел долларовую интервенцию в режиме Matching, «влив» около $30,0 млн.

В результате интервенции котировки «американца», медленно и «нехотя» снижаясь, консолидировались около 11.23 Киева на цифре 26,76/26,77 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложение.

Однако это спокойствие оказалось ложным, и с 11.35 СКВ на межбанке возобновила рост, сумев около 11.45 достичь отметки 26,77/26,79 UAH/USD. Эти «американские горки», подтвердив известный тезис о том, что «скупой платит дважды», снова заставил НБУ появиться на рынке со второй порцией «зеленой заливки», объем которой составил $10,0-15,0 млн.

На сей раз щедрость регулятор оказалась более эффективной – на обед рынок ушел при курсе СКВ 26,72/26,74, а с 13.10 и, по сути, до самого закрытия, доллар на межбанке оставался на цифре 26,71/26,74 UAH/USD.



До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.



Торги валютного межбанка 27 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,71/26,74 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,7615 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,65% с 28,0672 UAH/USD до 26,7615 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 июля, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, углубила «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала выросшая гривневая ликвидность, предположительно, очередной порцией компенсации НДС Казначейством. На это указало повышение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 989,0 млн. грн. к отметке 51 199,4 млн. грн.



Во-вторых, наверняка на рынке осталась значительная часть «непереваренной» межбанком гривневой ликвидности после погашения Минфином гривневых ОВГЗ.



В-третьих, мы не исключаем, что часть вышеозначенного гривневого изобилия «окольными путями» появлялась на межбанке, где конвертировалась в доллар.



В-четвертых, «быков» межбанка поддержал наличный рынок, где игроки старались удержать высокие цены СКВ, опасаясь падения клиентского «приноса». Более высокие цены наличного рынка могли возобновить траффик более дешевого доллара с межбанка, стимулируя тамошний спрос на него.



В-пятых, катализировал рост курса СКВ «пятничный синдром» (накануне выходных заметная часть бизнеса конвертирует свои активы в «старый надежный» доллар ради спокойного отдыха и перестраховываясь).



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 июля едва заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичной СКВ стал более «бычьим» (если накануне рост курса составил 2,45 коп., нынче, несмотря на двойную интервенцию НБУ, «привес» составил 11,01 коп.), что, как известно, снижает ликвидность.



Во-вторых, межбанк покинули нерезиденты, завершив свой сезон репатриации дивидендов.



В-третьих, сессия межбанка в пятницу длится на час короче.