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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:33
По состоянию на 11.25 котировки доллара на межбанке немного отскочили: 26,72/26,74 UAH/USD.
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:55
К 11.49 безналичный доллар на межбанке, сохранив вялотекущий «бычий» тренд, оказался на отметке 26,73/26,75 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты пока не радуют.
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:34
Около 12.25 цена безналичного доллара на межбанке не окинула отметку 26,73/26,75 UAH/USD.
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