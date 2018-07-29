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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:33

По состоянию на 11.25 котировки доллара на межбанке немного отскочили: 26,72/26,74 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:55

К 11.49 безналичный доллар на межбанке, сохранив вялотекущий «бычий» тренд, оказался на отметке 26,73/26,75 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты пока не радуют.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:34

Около 12.25 цена безналичного доллара на межбанке не окинула отметку 26,73/26,75 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:19

На фоне не покинувших отметку 26,73/26,75 UAH/USD котировок валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
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