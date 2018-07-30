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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:33
По состоянию на 11.25 котировки доллара на межбанке немного отскочили: 26,72/26,74 UAH/USD.
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:55
К 11.49 безналичный доллар на межбанке, сохранив вялотекущий «бычий» тренд, оказался на отметке 26,73/26,75 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты пока не радуют.
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:34
Около 12.25 цена безналичного доллара на межбанке не окинула отметку 26,73/26,75 UAH/USD.
Додано: Пон 30 лип, 2018 12:19
На фоне не покинувших отметку 26,73/26,75 UAH/USD котировок валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:11
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 11,01 коп., на торгах понедельника укрепился на 0,63 коп., оказавшись на уровне 26,7552 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 июля с уровней предыдущего закрытия 26,71/26,74 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 10.08, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,73/26,76, однако спустя полчаса, на 10.42, этот локальный максимум был продан, уронив СКВ до 26,72/26,74 UAH/USD. Продажи продолжались до 11.12, когда «американец», на межбанке провалился к 26,705/26,725 UAH/USD. Эти низы привлекли внимание покупателей, действия которых вернули СКВ к росту.
К 11.25 доллар вырос до 26,72/26,74, а спустя 22 минуты он был уже на отметке 26,73/26,75 UAH/USD, которую не покидал до 14.00, когда новая порция покупок подняла курс до 26,73/26,76 UAH/USD UAH/USD.
С 15.00 на пустеющем межбанке спекулянты поэтапными низколиквидными сделками возобновили рост, загнав цену СКВ до 26,83/26,87 UAH/USD.
До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.
Торги валютного межбанка 30 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,83/26,87 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,7552 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,7552 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 30 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.16 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 30 июля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, неделя гривневого изобилия, когда Казначейство и Минфин наполнили рынок гривневыми ресурсами, компенсировав НДС и погасив ОВГЗ, в прошлом. Нынче «пузырь» гривневой ликвидности «рассосался», лишив межбанк «топлива роста».
Во-вторых, бюджетный период находится в стадии завершения, обостряя интерес к гривневым ресурсам.
В-третьих, откат доллара на межбанке был поддержан стартовавшей ранее такой же тенденцией на наличном рынке.
В-четвертых, в течение минувшей недели наблюдалось «зеленое» ралли, поднявшее средневзвешенный курс доллара с уровня 26,4461 к отметке 26,7615 UAH/USD. К понедельнику 30-го пришло время фиксации прибыли.
О том, что вышеупомянутый гривневый ресурс 30-го «сжимался», дали понять упавшие с уровня 51 199,4 млн. грн. к отметке 50 761,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 июля понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, рынок безналичной СКВ потерял заметную часть гривневой ликвидности. Это заморозило наблюдавшуюся на прошлой неделе активную скупку СКВ.
Во-вторых, внимание игроков сместилось с межбанка на бюджетный период, который требовал ресурса в нацвалюте.
В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью).
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с пятницей, 27 июля, в понедельник, 30-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) просел с $360,5 млн. к отметке $197,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $296,1 млн. к $146,4 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:31
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,83/26,87 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» ограничились расширением спреда, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,81/26,87 UAH/USD. На моменте ликвидность очень низкая.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 761,1 млн. грн. к отметке
48 311,0 млн. грн.
Меж тем, к 10.28 котировки доллара на межбанке приподнялись до 26,82/26,88 UAH/USD. «Цены реальные, но широкие, гривни по-прежнему мало», - был кратким наш консультант.
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:47
К 10.44 котировки безналичного «американца» на межбанке выросли к 26,85/26,87 UAH/USD.
«СКВ вверх толкают все – и варяги и нерезиденты, но главный толкатель – пугливая наличка», - поделился своим мнением наш гуру.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:04
По состоянию на 11.00 котировки безналичного доллара консолидировались на цифре 26,86/26,87 UAH/USD, на моменте баланс спроса и предложения.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:38
Дополуденное «зеленое» ралли, гривневое топливо на которое поступает с более дорогого наличного рынка, куда отправляется купленная на межбанке СКВ, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Меж тем, около 11.33 безналичный «американец» снова приподнялся, оказавшись в указанное время на уровне 26,87/26,89 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов СКВ.
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