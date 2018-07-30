Додано: Пон 30 лип, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 11,01 коп., на торгах понедельника укрепился на 0,63 коп., оказавшись на уровне 26,7552 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 июля с уровней предыдущего закрытия 26,71/26,74 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.08, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,73/26,76, однако спустя полчаса, на 10.42, этот локальный максимум был продан, уронив СКВ до 26,72/26,74 UAH/USD. Продажи продолжались до 11.12, когда «американец», на межбанке провалился к 26,705/26,725 UAH/USD. Эти низы привлекли внимание покупателей, действия которых вернули СКВ к росту.



К 11.25 доллар вырос до 26,72/26,74, а спустя 22 минуты он был уже на отметке 26,73/26,75 UAH/USD, которую не покидал до 14.00, когда новая порция покупок подняла курс до 26,73/26,76 UAH/USD UAH/USD.



С 15.00 на пустеющем межбанке спекулянты поэтапными низколиквидными сделками возобновили рост, загнав цену СКВ до 26,83/26,87 UAH/USD.

До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.



Торги валютного межбанка 30 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,83/26,87 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,7552 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,7552 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 30 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.16 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 июля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, неделя гривневого изобилия, когда Казначейство и Минфин наполнили рынок гривневыми ресурсами, компенсировав НДС и погасив ОВГЗ, в прошлом. Нынче «пузырь» гривневой ликвидности «рассосался», лишив межбанк «топлива роста».



Во-вторых, бюджетный период находится в стадии завершения, обостряя интерес к гривневым ресурсам.



В-третьих, откат доллара на межбанке был поддержан стартовавшей ранее такой же тенденцией на наличном рынке.



В-четвертых, в течение минувшей недели наблюдалось «зеленое» ралли, поднявшее средневзвешенный курс доллара с уровня 26,4461 к отметке 26,7615 UAH/USD. К понедельнику 30-го пришло время фиксации прибыли.



О том, что вышеупомянутый гривневый ресурс 30-го «сжимался», дали понять упавшие с уровня 51 199,4 млн. грн. к отметке 50 761,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 июля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, рынок безналичной СКВ потерял заметную часть гривневой ликвидности. Это заморозило наблюдавшуюся на прошлой неделе активную скупку СКВ.



Во-вторых, внимание игроков сместилось с межбанка на бюджетный период, который требовал ресурса в нацвалюте.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью).



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 27 июля, в понедельник, 30-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) просел с $360,5 млн. к отметке $197,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $296,1 млн. к $146,4 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.



