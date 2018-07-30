|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:58
Около 12.55 цена безналичного доллара на межбанке понизилась к отметке 26,84/26,86 UAH/USD. Регулятор своим аукционом переманил значительную часть покупателей к себе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65393
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4000 раз.
- Подякували: 7423 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:12
К 13.00 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 26,86, средневзвешенный курс мероприятия – 26,8611 UAH/USD.
Первая статистика аукциона мало повлияла на текущее состояние межбанка, где к 13.10 котировки доллара не тронулись с отметки 26,84/26,86 UAH/USD. Рынок откатился, но обвала нет.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65393
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4000 раз.
- Подякували: 7423 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему