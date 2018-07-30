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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:58
Около 12.55 цена безналичного доллара на межбанке понизилась к отметке 26,84/26,86 UAH/USD. Регулятор своим аукционом переманил значительную часть покупателей к себе.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:12
К 13.00 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 26,86, средневзвешенный курс мероприятия – 26,8611, максимальный – 26,88 UAH/USD.
Первая статистика аукциона мало повлияла на текущее состояние межбанка, где к 13.10 котировки доллара не тронулись с отметки 26,84/26,86 UAH/USD. Рынок откатился, но обвала нет.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:47
Как оказалось, на валютном аукционе регулятор удовлетворил заявок на сумму $28,1 млн. при спросе на $46,7 млн. Этим, полагаю, поясняется нежелание рыночного курса доллара опускаться ниже цифры 26,84/26,86 UAH/USD.
Наконец, около 13.44, не изменившимися ценами (26,84/26,86 UAH/USD) доллара валютный межбанк завершил первою половину дня и ушел на обеденный перерыв.
При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
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