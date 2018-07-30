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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:58
Около 12.55 цена безналичного доллара на межбанке понизилась к отметке 26,84/26,86 UAH/USD. Регулятор своим аукционом переманил значительную часть покупателей к себе.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:12
К 13.00 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 26,86, средневзвешенный курс мероприятия – 26,8611, максимальный – 26,88 UAH/USD.
Первая статистика аукциона мало повлияла на текущее состояние межбанка, где к 13.10 котировки доллара не тронулись с отметки 26,84/26,86 UAH/USD. Рынок откатился, но обвала нет.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:47
Как оказалось, на валютном аукционе регулятор удовлетворил заявок на сумму $28,1 млн. при спросе на $46,7 млн. Этим, полагаю, поясняется нежелание рыночного курса доллара опускаться ниже цифры 26,84/26,86 UAH/USD.
Наконец, около 13.44, не изменившимися ценами (26,84/26,86 UAH/USD) доллара валютный межбанк завершил первою половину дня и ушел на обеденный перерыв.
При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:08
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 0,63 коп., на торгах вторника упал на 11,15 коп., оказавшись на уровне 26,8667 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 31 июля с уровней предыдущего закрытия 26,83/26,87 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар растянул спред до отметки 26,81/26,87, а спустя 20 минут, на 10.30, СКВ инициировала рост, начав с цифры 26,82/26,88 UAH/USD.
С 10.43 на межбанке наметилось сжатие спреда цен. Вначале до 26,85/26,87, а к 11.00 Киева до 26,86/26,87 UAH/USD. Тенденции способствовало равновесие спроса и оферов.
С 11.30 более активные покупки доллара подняли его цену до 26,87/26,89 UAH/USD. Дилеры отмечают интенсивный переток более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок. Рост цен привел на межбанк НБУ, пополудни анонсировавший проведение валютного аукциона по продаже дефицитного доллара. Объем мероприятия $50 млн., три конкурентные заявки на участие надо было успеть подать до 12.30 Киева. Анонс «заморозил» рост цен СКВ на уровне 26,87/26,89 UAH/USD.
После 13.00 стали известны результаты аукциона. Было подано заявок на сумму $46,7 млн., из которых НБУ удовлетворил $28,1 млн. Цена отсечки аукциона составила 26,86, средневзвешенный курс – 26,86 11, максимальный – 26,88 UAH/USD. На этом фоне цена СКВ на межбанке понизилась к 26,84/26,84 UAH/USD, благодаря оттоку покупателей на аукцион.
Эти курсы оставались действующими до 14.20 Киева, когда лишенные «аукционной милости» НБУ игроки вернулись на рынок со спросом, возобновив поэтапный рост «американца» до 26,92/26,97 UAH/USD по состоянию на 16.45 Киева.
До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.
Торги валютного межбанка 31 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,92/26,97 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,8667 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,8667 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 31 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 31 июля, сменив «медвежий» тренд на «бычий» заметно в цене по следующим причинам.
Во-первых, игру на повышение начали накануне спекулянты, безоборотно подняв курс СКВ после 15.00 в понедельник и пролонгировав свой проект 31-го. О спекулятивном характере роста свидетельствуют результаты валютного аукциона, не удовлетворившего почти половину заявок.
Во-вторых, рост курса доллара на межбанке катализировался спросом банков, возобновившими спекуляции дешевой безналичной СКВ на более дорогом наличном рынке.
В-третьих, спросу на межбанковский доллар не препятствовала нехватка гривни, характерная для бюджетного периода – спекулянты получали нацвалюту с наличного рынка.
О том, что 31-го последний день платежей в Казну свидетельствовало падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 761,1 млн. грн. к отметке 48 311,0 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 31 июля повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, активизировался переток дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок.
Во-вторых, немногочисленные импортеры были вынуждены закрывать свои контракты, смирясь с высокой ценой доллара.
В-третьих, аукционом НБУ немного поднял итоговые обороты торгов 31-го.
В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели не радует рынок ликвидностью) снята с повестки дня.
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