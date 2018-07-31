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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:58
Около 12.55 цена безналичного доллара на межбанке понизилась к отметке 26,84/26,86 UAH/USD. Регулятор своим аукционом переманил значительную часть покупателей к себе.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:12
К 13.00 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 26,86, средневзвешенный курс мероприятия – 26,8611, максимальный – 26,88 UAH/USD.
Первая статистика аукциона мало повлияла на текущее состояние межбанка, где к 13.10 котировки доллара не тронулись с отметки 26,84/26,86 UAH/USD. Рынок откатился, но обвала нет.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:47
Как оказалось, на валютном аукционе регулятор удовлетворил заявок на сумму $28,1 млн. при спросе на $46,7 млн. Этим, полагаю, поясняется нежелание рыночного курса доллара опускаться ниже цифры 26,84/26,86 UAH/USD.
Наконец, около 13.44, не изменившимися ценами (26,84/26,86 UAH/USD) доллара валютный межбанк завершил первою половину дня и ушел на обеденный перерыв.
При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:08
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 0,63 коп., на торгах вторника упал на 11,15 коп., оказавшись на уровне 26,8667 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 31 июля с уровней предыдущего закрытия 26,83/26,87 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар растянул спред до отметки 26,81/26,87, а спустя 20 минут, на 10.30, СКВ инициировала рост, начав с цифры 26,82/26,88 UAH/USD.
С 10.43 на межбанке наметилось сжатие спреда цен. Вначале до 26,85/26,87, а к 11.00 Киева до 26,86/26,87 UAH/USD. Тенденции способствовало равновесие спроса и оферов.
С 11.30 более активные покупки доллара подняли его цену до 26,87/26,89 UAH/USD. Дилеры отмечают интенсивный переток более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок. Рост цен привел на межбанк НБУ, пополудни анонсировавший проведение валютного аукциона по продаже дефицитного доллара. Объем мероприятия $50 млн., три конкурентные заявки на участие надо было успеть подать до 12.30 Киева. Анонс «заморозил» рост цен СКВ на уровне 26,87/26,89 UAH/USD.
После 13.00 стали известны результаты аукциона. Было подано заявок на сумму $46,7 млн., из которых НБУ удовлетворил $28,1 млн. Цена отсечки аукциона составила 26,86, средневзвешенный курс – 26,86 11, максимальный – 26,88 UAH/USD. На этом фоне цена СКВ на межбанке понизилась к 26,84/26,84 UAH/USD, благодаря оттоку покупателей на аукцион.
Эти курсы оставались действующими до 14.20 Киева, когда лишенные «аукционной милости» НБУ игроки вернулись на рынок со спросом, возобновив поэтапный рост «американца» до 26,92/26,97 UAH/USD по состоянию на 16.45 Киева.
До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.
Торги валютного межбанка 31 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,92/26,97 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,8667 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,8667 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 31 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 31 июля, сменив «медвежий» тренд на «бычий» заметно в цене по следующим причинам.
Во-первых, игру на повышение начали накануне спекулянты, безоборотно подняв курс СКВ после 15.00 в понедельник и пролонгировав свой проект 31-го. О спекулятивном характере роста свидетельствуют результаты валютного аукциона, не удовлетворившего почти половину заявок.
Во-вторых, рост курса доллара на межбанке катализировался спросом банков, возобновившими спекуляции дешевой безналичной СКВ на более дорогом наличном рынке.
В-третьих, спросу на межбанковский доллар не препятствовала нехватка гривни, характерная для бюджетного периода – спекулянты получали нацвалюту с наличного рынка.
О том, что 31-го последний день платежей в Казну свидетельствовало падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 761,1 млн. грн. к отметке 48 311,0 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 31 июля повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, активизировался переток дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок.
Во-вторых, немногочисленные импортеры были вынуждены закрывать свои контракты, смирясь с высокой ценой доллара.
В-третьих, аукционом НБУ немного поднял итоговые обороты торгов 31-го.
В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели не радует рынок ликвидностью) снята с повестки дня.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с понедельником, 30 июля, во вторник, 31-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) вырос со $197,7 млн. к отметке $265,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $146,4 млн. к $221,0 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:59
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,92/26,97 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 48 311,0 млн. грн. к отметке
45 356,0 млн. грн.
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:05
С 10.02, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» выросли, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,95/27,00 UAH/USD, несмотря на упомянутые признаки сужения гривневого ресурса. Это обстоятельство – очередное подтверждение перетока гривневой ликвидности с наличного рынка на межбанк, откуда на «наличку» поступает более дешевая «зелень».
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:26
На моменте ликвидность низкая.
Нацбанк во вторник, 31 июля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 27 992 млн. грн. Думается, это опустошило коррсчета регулятора, что, впрочем, отнюдь не смутило валютных спекулянтов на межбанке.
Во всяком случае, на 10.23 цена безналичного «американца» на межбанке оставалась в «приподнятом» состоянии - до 26,95/27,00 UAH/USD. «Переток сохраняется», - был кратким наш консультант.
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:46
К 10.44 котировки безналичного «американца» на межбанке немного сузили спред, консолидировавшись на цифре 26,95/26,99 UAH/USD.
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:56
Около 10.52 на рынок вышел регулятор, своими действиями просадив цену «американца» до 26,93/26,95 UAH/USD.
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:14
К 11.10 нацбанковская долларовая интервенция (предположительно, объемом до $30,0 млн.) c платформы Matching понизила цену СКВ на межбанке до 26,93/26,94 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» ралли, остановленное долларовой интервенцией НБУ, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
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