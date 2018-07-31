RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 367368369370
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:58

Меж тем, около 11.54 повторился старый сюжет: регулятор, уверовав в стабильность цен СКВ, покинул межбанк, и этим моментально воспользовались спекулянты-злоумышленники, своими покупками подняв курс доллара до 26,96/26,97 UAH/USD в сопровождении незначительного преобладания спроса.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65453
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4012 раз.
Подякували: 7441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:27

Скупой платит дважды – эта истина в очередной раз реализовалась на межбанке около 12.24, когда тамошние цены доллара, оставленные без внимания регулятором, покинувшим рынок, поднялись к отметке 26,97/26,98 UAH/USD.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65453
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4012 раз.
Подякували: 7441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:58

Наконец, около 12.55 Киева на фоне сохранившихся на межбанке неизменными котировок доллара (26,97/26,98 UAH/USD) рынок ушел на обеденный перерыв.

При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65453
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4012 раз.
Подякували: 7441 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 367368369370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8304)
01.08.2018 13:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.