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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:58
Меж тем, около 11.54 повторился старый сюжет: регулятор, уверовав в стабильность цен СКВ, покинул межбанк, и этим моментально воспользовались спекулянты-злоумышленники, своими покупками подняв курс доллара до 26,96/26,97 UAH/USD в сопровождении незначительного преобладания спроса.
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:27
Скупой платит дважды – эта истина в очередной раз реализовалась на межбанке около 12.24, когда тамошние цены доллара, оставленные без внимания регулятором, покинувшим рынок, поднялись к отметке 26,97/26,98 UAH/USD.
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:58
Наконец, около 12.55 Киева на фоне сохранившихся на межбанке неизменными котировок доллара (26,97/26,98 UAH/USD) рынок ушел на обеденный перерыв.
При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
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