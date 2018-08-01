Додано: Сер 01 сер, 2018 16:03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 11,15 коп., на торгах среды понизился на 9,54 коп., оказавшись на уровне 26,9621 UAH/USD.



Упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведения[, что наиболее серьезные игроки межбанка завершили свои операции до 14.30-15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. Расчет этой цифры поразительно напоминает судейство…фигурного катания, для солидности к которому привлекается коэффициент Стьюдента и т.п.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 августа с уровней предыдущего закрытия 26,92/26,97 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.02, выйдя в реальную сферу, доллар вырос до отметки 26,95/27,00, которую не покидал до 10.43, когда дело ограничилось символическим сужением спреда к 26,95/26,99 UAH/USD.



Эти локальные максимумы призвали на рынок регулятор, который действуя с платформы Matching, провел долларовую интервенцию объемом до $50,0 млн. Действие НБУ привели к коррекции цен «американца», упавших около 10.50 Киева на межбанке до 26,93/26,95, а к 11.10 СКВ «успокоилась» на цифре 26,93/26,94 UAH/USD.



Это успокоило регулятор, покинувший вскоре рынок. Этим воспользовались спекулянты, своими покупкам вновь поднявшие курс до 26,96/26,97 по состоянию на 11.54, а спустя полчаса доллар уже консолидировался на уровне 26,97/26,98 UAH/USD, который СКВ не покидала до 14.20.

С этого часа подобно предыдущей сессии стартовал поэтапный рост курса «американца», подняв курс последнего до 26,985/27,000 UAH/USD по состоянию на 16.50 Киева.



До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень. Хотя, строго говоря, в свете новых шагов по либерализации валютного рынка, торги и регистрация сделок могут продолжаться до глубокой ночи.



Но мы, пока на Институтской не опомнились, отказавшись от такой «либерализации», будем считать, что торги валютного межбанка 01 августа безналичным «американцем» завершились на цифре 26,985/27,000 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9621 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,94% с 28,0672 UAH/USD до 26,9621 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 01 августа гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.27 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 августа, сохранив бычий тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и ранее, игру на повышение начали накануне спекулянты, безоборотно подняв курс СКВ после 14.20 во вторник и пролонгировав свой проект 01-го.



Во-вторых, рост курса доллара на межбанке катализировался спросом банков, пролонгировавшим спекуляции дешевой безналичной СКВ на более дорогом наличном рынке.



В-третьих, со слов непосредственных участников сессии, активными покупками СКВ отличались аграрии, получившие гривню за зерно нового урожая.



В-четвертых, спросу на межбанковский доллар не препятствовала нехватка гривни, о котором дали понять упавшие с уровня 48 311,0 млн. грн. к отметке 45 356,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 августа повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, сохранился активный переток дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок.



Во-вторых, к среде, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



В-третьих, долларовой интервенцией с платформы Matching НБУ немного поднял итоговые обороты торгов 01-го.