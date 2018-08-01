|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:52
К 12.50 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона – цена отсечки составила 27,0000, средневзвешенный курс – 27,0062 UAH/USD. Валютный межбанк, очевидно, задремав, не отреагировал на эту статистику – цена доллара на межбанке не тронулась с отметки 27,00/27,01 UAH/USD.
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:27
Судя по всему, аукционной валюты хватило не всем «страждущим», во всяком случае, по завершению аукциона на 13.25 Киева котировки СКВ на межбанке
выросли до 27,01/27,02 UAH/USD.
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:42
Вышедшая окончательная сводка о результатах аукциона подтвердила предположение, что доллара аукциона на всех не хватило.
Было подано заявок на участие в мероприятии на сумму $124,20 млн., из которых регулятор удовлетворил $100,00 млн.
Цена отсечки составила 27,000, средневзвешенный курс – 27,0062, максимальный курс – 27,0101 UAH/USD.
Наконец, около 13.38 Киева на фоне выросших на межбанке из-за возвращения туда лузеров аукциона цен доллара к 27,02/27,05 UAH/USD рынок ушел на обеденный перерыв.
При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
|