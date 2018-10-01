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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 406407408409
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в пятницу относительно доллара на 2,84 коп., на торгах понедельника повысился на 5,72 коп., оказавшись на уровне 28,2127 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 01-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 6,71 коп., составил 28,2142 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 октября с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,23 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05 курс доллара, выйдя в реальную сферу, несмело вырос в цене, приподнявшись к 28,21/28,26, однако спустя 22 минуту, поддерживаемый продавцами СКВ, понизился и сузил спред к 28,21/28,24 UAH/USD.
На этой цифре СКВ на межбанке «топталась» до 11.10 Киева. Полагаю, игроки не торопились двигать цены, надеясь на известие от Казначейства, которое, как ожидалось, 01-02-го должно возобновить компенсацию НДС одной приличной «порцией» в 4,0 млрд. грн.
Не дождавшись новостей о компенсации, игроки были вынуждены решать проблемы с гривней собственными силами, реализуя на межбанке толику доллара. Из-за привычной в дебюте новой недели «тонкости» рынка, котировки доллара даже при столь незначительных продажах начали нисходящий тренд, уже около 11.11 оказавшись на цифре 28,18/28,22 UAH/USD.
До 13.00 безналичная пара доллар-гривня не покидала диапазон 28,18-19/28,22-23 UAH/USD, упав в указанный час до 28,18/28,21 UAH/USD.

Эти уровни цен были действующими до 14.15, когда робкие покупки приподняли доллар к 28,185/28,215 UAH/USD. Очередной период стабильности в сопровождении равновесия покупок и продаж «американца» удерживал цены последнего, по сути, до самого закрытия сессии.

Торги безналичным долларом на межбанке в понедельник завершились в районе этой отметки
На сей раз полоса стабильности затянулась, по сути, до самого закрытия торгов на опустевшем межбанке 01 октября.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2127 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,52% с 28,0672 UAH/USD до 28,2127 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 01 октября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.00 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 01 октября потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, к началу IV квартала финансовый рынок Украины получил «в наследство» с предыдущей недели проблемы с гривневой ликвидностью. Напомним, к пятнице Казначейство прекратило компенсацию НДС, лишив рынок гривни. Остатки нацвалюты 28-го у бизнеса забрала Казна (последний день платежей семи видов налогов»).
Поэтому, не дождавшись «милости» от Казначейства в ходе торгов 01-го, игроки продавали СКВ ради гривни «на текущие расходы».
О проблемах с гривневой ликвидностью дали понять упавшие с уровня 52 914,6 млн. грн. к отметке 49 327,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Между прочим, это минимальное значение показателя с 10 сентября.

Во-вторых, нынче начало месяца и последнего квартала года, время пассивности импортеров, которые, как известно, активно скупают валюту на финише месяца.

В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентами еще не стартовал, лишив валютный межбанка покупателей СКВ.

В-четвертых, коррекцию безналичного «американца» поддержал наличный рынок, где 01-го также наблюдалось снижение долларовых цен.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, рынок доллара был лишен «гривневого горючего», приобретать объемы СКВ было просто не на что. Кроме того, как мы указали выше, наблюдался дефицит покупателей доллара (импортеров и нерезидентов).

Во-вторых, в понедельник падает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже.

В-третьих, в сессии 01-го не принимал участие регулятор своими гривневыми интервенциями с платформы Matching.

В-четвертых, в дебюте новой недели рынок очень редко радует игроков ликвидностью («синдром понедельника»).
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:05

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,21/28,24 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно приподнялись, обосновавшись на уровне 28,26/28,28 UAH/USD, намекая на высоковероятную смену тренда с «медвежьего» на «бычий».
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:18

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 49 327,9 млн. грн. к отметке 48 054,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Получается, Казначейство в понедельник после обеда и во вторник с утра снова не компенсировала НДС. По логике, на межбанке цены «американца» вверх пытаются поднять своими покупками нерезиденты. Они самые ранние пташки на рынке.
Это подтвердили непосредственные участники сессии, добавив, что по состоянию на 10.17 у «варягов» не хватило сил поднять цену доллара выше отметки 28,26/28,28 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:47

Около 10.45 Киева покупавших валюту для репатриации дивидендов нерезидентов хватило лишь на копеечный привес бидов - 28,27/28,28 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:21

К 11.16 цены безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 28,27/28,28 UAH/USD, удерживаясь на месте появившимися продажами «обязательной» части экспортной выручки, компенсировавшей покупки СКВ нерезидентами.

Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке , остановленное оферами экспортеров, выручка которых начала поступать из-за рубежа в выросших объемах,
сопровождалась ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта динамика соответствует снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:01

Полдень безналичный доллар встретил на том же уровне цен: 28,27/28,28 UAH/USD. Нерезиденты и экспортеры «нашли друг друга», обеспечив сбалансированную торговлю безналичным «американцем», не требовавшего появления на межбанке регулятора с его анонимными интервенциями. Собственно, наверняка на Институтской понимали «временность» текущего роста спроса на СКВ и не торопились взбираться на платформу Matching.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:55

Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 5,81 коп., составив 28,2723 UAH/USD.

Около 12.49 Киева цена безналичной СКВ на межбанке не тронулась с отметки 28,27/28,28 UAH/USD.
На фоне этой цифры межбанк ушел на обеденный перерыв.

Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
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