Додано: Пон 01 жов, 2018 14:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в пятницу относительно доллара на 2,84 коп., на торгах понедельника повысился на 5,72 коп., оказавшись на уровне 28,2127 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 01-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 6,71 коп., составил 28,2142 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 октября с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,23 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05 курс доллара, выйдя в реальную сферу, несмело вырос в цене, приподнявшись к 28,21/28,26, однако спустя 22 минуту, поддерживаемый продавцами СКВ, понизился и сузил спред к 28,21/28,24 UAH/USD.

На этой цифре СКВ на межбанке «топталась» до 11.10 Киева. Полагаю, игроки не торопились двигать цены, надеясь на известие от Казначейства, которое, как ожидалось, 01-02-го должно возобновить компенсацию НДС одной приличной «порцией» в 4,0 млрд. грн.

Не дождавшись новостей о компенсации, игроки были вынуждены решать проблемы с гривней собственными силами, реализуя на межбанке толику доллара. Из-за привычной в дебюте новой недели «тонкости» рынка, котировки доллара даже при столь незначительных продажах начали нисходящий тренд, уже около 11.11 оказавшись на цифре 28,18/28,22 UAH/USD.

До 13.00 безналичная пара доллар-гривня не покидала диапазон 28,18-19/28,22-23 UAH/USD, упав в указанный час до 28,18/28,21 UAH/USD.



Эти уровни цен были действующими до 14.15, когда робкие покупки приподняли доллар к 28,185/28,215 UAH/USD. Очередной период стабильности в сопровождении равновесия покупок и продаж «американца» удерживал цены последнего, по сути, до самого закрытия сессии.



Торги безналичным долларом на межбанке в понедельник завершились в районе этой отметки

На сей раз полоса стабильности затянулась, по сути, до самого закрытия торгов на опустевшем межбанке 01 октября.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2127 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,52% с 28,0672 UAH/USD до 28,2127 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 01 октября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.00 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 октября потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к началу IV квартала финансовый рынок Украины получил «в наследство» с предыдущей недели проблемы с гривневой ликвидностью. Напомним, к пятнице Казначейство прекратило компенсацию НДС, лишив рынок гривни. Остатки нацвалюты 28-го у бизнеса забрала Казна (последний день платежей семи видов налогов»).

Поэтому, не дождавшись «милости» от Казначейства в ходе торгов 01-го, игроки продавали СКВ ради гривни «на текущие расходы».

О проблемах с гривневой ликвидностью дали понять упавшие с уровня 52 914,6 млн. грн. к отметке 49 327,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Между прочим, это минимальное значение показателя с 10 сентября.



Во-вторых, нынче начало месяца и последнего квартала года, время пассивности импортеров, которые, как известно, активно скупают валюту на финише месяца.



В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентами еще не стартовал, лишив валютный межбанка покупателей СКВ.



В-четвертых, коррекцию безналичного «американца» поддержал наличный рынок, где 01-го также наблюдалось снижение долларовых цен.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара был лишен «гривневого горючего», приобретать объемы СКВ было просто не на что. Кроме того, как мы указали выше, наблюдался дефицит покупателей доллара (импортеров и нерезидентов).



Во-вторых, в понедельник падает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже.



В-третьих, в сессии 01-го не принимал участие регулятор своими гривневыми интервенциями с платформы Matching.



В-четвертых, в дебюте новой недели рынок очень редко радует игроков ликвидностью («синдром понедельника»).

