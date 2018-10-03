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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:19
К 11.18 цены безналичного «американца» на межбанке вошли в полосу стабильности, не покидая цифру 28,16/28,19 UAH/USD на фоне ситуативного равновесия спроса и оферов СКВ.
Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спорадически прерываемая периодами относительной стабильности, сопровождалась стабилизацией ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 17,00/18,00% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в противоречии с заметно выросшими объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:06
Полдень безналичный доллар на межбанке встретил более низком уровне цен: 28,150/28,165 UAH/USD. Откату «американца» не смогло воспрепятствовать участие в торгах четверга регулятора, выкупавшего «лишнюю», придерживаемую еще недавно СКВ экспортерами по 28,16 UAH/USD с платформы Matching.
Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 15,51 коп., составив 28,1808 UAH/USD.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 12:06
Меж тем около 13.03 Киева цена безналичной СКВ на межбанке немного отскочив, оказалась на отметке 28,155/28,175 UAH/USD.
На фоне этой цифры межбанк ушел на обеденный перерыв.
Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
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