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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 409410411412
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:54

Участие НБУ в пятничных торгах безналичным долларом, посредством выкупа долларовых излишков по 28,08 UAH/USD с платформы Matching приподняло действующие цены СКВ по состоянию на 11.53 до уровня 28,08/28,10 UAH/USD. «Не думаю, что это надолго», - заметил наш консультант.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:27

К 12.23 безналичный доллар на межбанке , оправдывая предсказания нашего гуру, сузил спред до 28,08/28,09 UAH/USD. Откату «американца» в ого оферах не смогло воспрепятствовать участие в торгах регулятора с платформы Matching и пополнившего на моменте свои закрома суммой чуть больше $10,0 млн.

Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 9,76 коп., составив 28,0832 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:52

На 12.47 цена безналичного «американца» на межбанке , удерживаемая на месте балансом спрос/предложение, не покинула отметку 28,08/28,09 UAH/USD. Регулятор на этот час уже покинул рынок.

На фоне этой цифры межбанк, около 12.50 ушел на обеденный перерыв.

Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
дядя Caша
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