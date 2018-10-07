Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 14,50 коп., на торгах пятницы повысился на 9,03 коп., оказавшись на уровне 28,0848 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 9,76 коп., составил 28,0832 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 октября с уровней предыдущего закрытия 28,13/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно потерял в цене, упав к 28,10/28,12 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.38 Киева.

На указанный час курс доллара понизился до 28,08/28,10, а спустя 28 минут, на 11.08, оказался на уровне 28,07/28,08 UAH/USD.



К 11.45 «американец» на межбанке упал до 28,06/28,07 UAH/USD, и этот внутридневной минимум цен заставил регулятор появиться на переполненном долларами рынке для скупки «зеленой» ликвидности с платформы Matching по 28,08 UAH/USD.



Кроме регулятора, как и накануне, серьезных покупателей СКВ на рынке не было – нерезиденты свернули свой проект репатриации дивидендов еще в среду, уйдя с рынка около 12.18 Киева.



Второй причиной пролонгации падения курса доллара стала пассивность импортеров, которые обычно приобретают СКВ на излете месяца.



Мероприятия НБУ, пополнившего свои резервы суммой больше $10,0 млн., меж тем, принесли свои плоды – к 11.51 откат «американца» на межбанке прекратился, а доллар даже приподнялся к 28,08/28,10 UAH/USD.



Пополудни, около 12.23 НБУ ушел на обед, а доллар на этом фоне сузил спред до 28,06/28,09 UAH/USD.



Вскоре, с 13.00 стартовал «порционный» рост долларовых цен, вызванный, по всей видимости, появлением на рынке игроков, предпочитавших проводить выходные, пребывая в «старом надежном» долларе, а также вовремя вспомнивших о том, что 08 октября Америка отмечает День Колумба.



Послеобеденное «зеленое» ралли на пустеющем межбанке подняло цену «американца» на финише торгов до 28,08/28,10 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.



Сессия по безналичному доллару на межбанке в пятницу завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0848 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,06% с 28,0672 UAH/USD до 28,0848 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 октября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, начиная со второй половины среды заметно вырос приток экспортной выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, поскольку нерезиденты свернули свои покупки СКВ, завершив сезон репатриации дивидендов, а импортеры также саботировали спрос, на рынке случился дефицит покупателей СКВ. Регулятор, с платформы Matching выкупал долларовые «излишки», но заморозить «медвежий» тренд «американца» ему было не по силам. Да, собственно, этой цели у НБУ и не было.



В-третьих, коррекцию безналичного «американца» поддержал «медвежий» тренд наличного доллара.



В-четвертых, коррекции доллара на межбанке в пятницу способствовали признаки некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять опустившиеся с уровня 50 962,6 млн. грн. к отметке 50 203,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 октября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал менее «медвежьим» (если накануне доллар потерял 14,50 коп. по средневзвешенному курсу, нынче СКВ понизилась на 9,03 коп.).



Во-вторых, к пятнице падает приток экспортной выручки и-за рубежа, снижая объем ее обязательных продаж.



В-третьих, на рынке 05-го снова появился НБУ с гривневой интервенцией, однако он на сей раз выкупил меньше долларовой ликвидности, чем в четверг.



