Додано: Пон 08 жов, 2018 15:03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 9,03 коп., на торгах понедельника понизился на 0,31 коп., оказавшись на уровне 28,0879 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 08-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив символические 0,70 коп., составил 28,0902 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 октября с уровней предыдущего закрытия 28,075/28,100 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Поскольку США 08-го отмечают День Колумба, и тамошние банки закрыты, на нашем межбанке в понедельник торговался доллар непопулярным в Украине валютированием tom или «завтра».



Около 10.08 курс доллара, выйдя в реальную сферу, вырос в цене, поднявшись к 28,08/28,13, а спустя полчаса сузил спред до 28,09/28,13 UAH/USD tom.



С этого момента началось неспешное снижение курса «завтрашнего» «американца», оказавшегося около 11.16 Киева на уровне 28,09/28,12, а спустя 8 минут доллар, ускорив коррекцию, понизился до 28,08/28,11 UAH/USD.



С 11.37 в течение час пара доллар-гривня на межбанке не покидала отметку 28,07/28,09 UAH/USD tom, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием спроса и предложения.



В дальнейшем, до 14.30 Киева «завтрашний» доллар на межбанке пребывал в диапазоне 28,07-08/28,100-105 UAH/USD tom.



С 14.30 на опустевшем межбанке возобновилось «порционное» подорожание СКВ на единичных покупках доллара, поднявшее цену «американца» до 28,085/28,110 UAH/USD tom.



Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.



Сессия по безналичному доллару на межбанке в понедельник завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0889 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,07% с 28,0672 UAH/USD до 28,0879 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 08 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 13.00 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в понедельник США отмечают День Колумба, обрекая наш межбанк на торговлю долларом валютированием «завтра» в условиях падения притока экспортной выручки, характерного для дебюта сессии.



Во-вторых, небезосновательно рассчитывая на возобновление подорожания безналичного «американца» на ближайших торгах межбанка, держатели СКВ не торопились выходить на рынок с его продажами.

Основанием для возвращение на межбанк «зеленых быков» стало ожидание падения притока СКВ из-за рубежа вследствие выходного дня в Америке. В понедельник на счета экспортеров не упадет ни доллара, а то, что появится на счетах во вторник, можно будет вынести на межбанк лишь к среде.



Ограниченность роста курса безналичного доллара стала следствием двух обстоятельств: импортеры не покупали СКВ, потому что не было возможности перечислить доллар из-за неработающих банков, а во-вторых, заметно «сжалась» гривневая ликвидность, о чем дали понять упавшие с уровня 50 203,9 млн. грн. к отметке 48 349,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд был подтвержден повышение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, доллар валютированием «завтра» или tom непопулярен в Украине. Его в подобном качестве предпочитают не приобретать и не продавать.



Во-вторых, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа, которую к тому же «придерживали» в расчете на возобновление подорожания СКВ на ближайших торгах.



В-третьих, импортеры не приобретали «завтрашнюю» СКВ, не имея возможности ее перечислить из-за неработающих банков в США.



В-четвертых, в дебюте новой недели рынок редко радует оборотами («синдром понедельника»).