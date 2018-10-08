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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:45
Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
приподнялся на 0,7 коп.,, составив 28,0902 UAH/USD.
На 12.42 цена безналичного «американца» на межбанке немного приподнялась, оказавшись на цифре 28,08/28,10 UAH/USD tom. Рынок по-прежнему вялый и низколиквидный.
На фоне этой цифры межбанк, около 13.07 ушел на обеденный перерыв.
Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 15:03
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 9,03 коп., на торгах понедельника понизился на 0,31 коп., оказавшись на уровне 28,0879 UAH/USD tom.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 08-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив символические 0,70 коп., составил 28,0902 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 октября с уровней предыдущего закрытия 28,075/28,100 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Поскольку США 08-го отмечают День Колумба, и тамошние банки закрыты, на нашем межбанке в понедельник торговался доллар непопулярным в Украине валютированием tom или «завтра».
Около 10.08 курс доллара, выйдя в реальную сферу, вырос в цене, поднявшись к 28,08/28,13, а спустя полчаса сузил спред до 28,09/28,13 UAH/USD tom.
С этого момента началось неспешное снижение курса «завтрашнего» «американца», оказавшегося около 11.16 Киева на уровне 28,09/28,12, а спустя 8 минут доллар, ускорив коррекцию, понизился до 28,08/28,11 UAH/USD.
С 11.37 в течение час пара доллар-гривня на межбанке не покидала отметку 28,07/28,09 UAH/USD tom, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием спроса и предложения.
В дальнейшем, до 14.30 Киева «завтрашний» доллар на межбанке пребывал в диапазоне 28,07-08/28,100-105 UAH/USD tom.
С 14.30 на опустевшем межбанке возобновилось «порционное» подорожание СКВ на единичных покупках доллара, поднявшее цену «американца» до 28,085/28,110 UAH/USD tom.
Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.
Сессия по безналичному доллару на межбанке в понедельник завершились в районе этой отметки.
Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0889 UAH/USD tom.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,07% с 28,0672 UAH/USD до 28,0879 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 08 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 13.00 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 08 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, в понедельник США отмечают День Колумба, обрекая наш межбанк на торговлю долларом валютированием «завтра» в условиях падения притока экспортной выручки, характерного для дебюта сессии.
Во-вторых, небезосновательно рассчитывая на возобновление подорожания безналичного «американца» на ближайших торгах межбанка, держатели СКВ не торопились выходить на рынок с его продажами.
Основанием для возвращение на межбанк «зеленых быков» стало ожидание падения притока СКВ из-за рубежа вследствие выходного дня в Америке. В понедельник на счета экспортеров не упадет ни доллара, а то, что появится на счетах во вторник, можно будет вынести на межбанк лишь к среде.
Ограниченность роста курса безналичного доллара стала следствием двух обстоятельств: импортеры не покупали СКВ, потому что не было возможности перечислить доллар из-за неработающих банков, а во-вторых, заметно «сжалась» гривневая ликвидность, о чем дали понять упавшие с уровня 50 203,9 млн. грн. к отметке 48 349,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд был подтвержден повышение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, доллар валютированием «завтра» или tom непопулярен в Украине. Его в подобном качестве предпочитают не приобретать и не продавать.
Во-вторых, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа, которую к тому же «придерживали» в расчете на возобновление подорожания СКВ на ближайших торгах.
В-третьих, импортеры не приобретали «завтрашнюю» СКВ, не имея возможности ее перечислить из-за неработающих банков в США.
В-четвертых, в дебюте новой недели рынок редко радует оборотами («синдром понедельника»).
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:01
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 09.53, все еще в виртуальном состоянии, котировки безналичного «американца» на межбанке поползли вверх, к отметке 28,10/28,15 UAH/USD.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.09 Киева немного сузили спред, обосновавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD. «Приподнялись, но без фанатизма, очевидно, для более заметного роста не хватает гривни», - заметил наш консультант.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности, где углубилась «монетарная жесткость». Об этом дали понять обвалившиеся с уровня 48 349,3 млн. грн. к отметке 41 455,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:09
К 11.07 Киева ситуация на межбанке подтвердила слова нашего консультанта о гривнедефиците: котировки доллара упали к отметке 28,08/28,10 UAH/USD.
Дополуденная провалившаяся попытка «зеленого» ралли на межбанке сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика пребывает в гармонии с обвалившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:38
Около 11.36 ситуация на межбанке не изменилась – коррекция доллара в условиях острого гривнедефицита продолжалась, уронив цену «американца» на это время к 28,07/28,09 UAH/USD.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:51
К 11.49 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив нисходящий тренд, консолидировались на отметке 28,05/28,06 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:28
На 12.27 котировки безналичного доллара на межбанке , пребывавшего в низколиквидном балансе спрос/предложение, приподнялись к 28,06/28,07 UAH/USD.
Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 0,54 коп., составив 28,0848 UAH/USD.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 12:17
На 13.12 цена безналичного «американца» на межбанке немного приподнялась, растянув спред и оказавшись на цифре 28,06/28,08 UAH/USD.
На фоне этой цены межбанк, около 13.13 ушел на обеденный перерыв.
Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:02
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в понедельник относительно доллара 0,31 коп., на торгах вторника повысился на 0,65 коп., оказавшись на уровне 28,0814 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 09-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв символические 0,54 коп., составил 28,0848 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 09 октября с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.
К 09.52, оправдывая ожидания роста и еще не покидая виртуальную сферу, котировки СКВ на межбанке приподнялись к 28,10/28,15 UAH/USD.
Около 10.09 курс доллара, выйдя в реальную сферу, сузил спред, остановившись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD, где пребывал до 11.00 Киева.
С этого часа на рынке безналичного доллара стартовала нисходящая коррекция, уронив «американец» вначале к 28,00/28,10, а спустя полчаса, на 11.32 до 28,07/28,09 UAH/USD.
Локальный минимум (28,05/28,07 UAH/USD) на межбанке был достигнут около 11.47 Киева, после чего коррекция СКВ взяла тайм-аут. На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.00 на фоне более высоких цен (28,06/28,07 UAH/USD).
Некоторые участники торгов утверждали, что эта курсовая динамика «американца» состоялась без вмешательства регулятора, однако дальнейшее развитие событий вызвало сомнения в этой «самостоятельности».
С 13.20 возобновилась «порционная» коррекция курса безналичного доллара на межбанке , затянувшаяся, по сути, до самого завершения торгов, словно намекая, что НБУ покинул рынок, свернув возможные гривневые интервенции, выкупая долларовый «излишки».
При этом поэтапное снижение курса СКВ продолжалась, уронив доллар к 28,030/28,055 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.
Сессия по безналичному доллару на межбанке во вторник завершились в районе этой отметки.
Большинство сделок на межбанке 09 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0814 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,05% с 28,0672 UAH/USD до 28,0814 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 09 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 13.00 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 09 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, гривню от девальвации во вторник на межбанке спасла заблаговременная подготовка игроков к высоковероятному подорожанию доллара. Участники рынка запаслись валютой, сформировав ее изобилие на рынке, компенсировавшее падение объема притока экспортной СКВ из-за длинных выходных в США.
Во-вторых, финансовые власти страны также подготовились ко вторнику, ужесточив монетарные показатели и сжав гривневую ликвидность. Строго говоря, участники рынка помогли процессу, увеличивая процент СКВ в своем инвестиционном валютном портфеле в ущерб гривне. Таким образом, покупать СКВ на межбанке не было особой нужды и, собственно, не на что: гривни катастрофически не хватало.
Последнее подтверждалось падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 48 349,3 млн. грн. к отметке 41 455,4 млн. грн. Тренд совпадал с сохранением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в «приподнявшемся» накануне состоянии.
В-третьих, откат безналичного «американца» на межбанке был поддержан коррекцией цен наличного рынка.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 09 октября заметно повысились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, укажем на низкую базу сравнения – накануне торговался доллар валютированием «завтра» или tom в режиме непопулярном в Украине.
Во-вторых, на рынок безналичного доллара вернулись «медведи», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.
В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок редко радует оборотами) была снята с повестки дня.
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