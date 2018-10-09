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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:07

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева немного понизились, обосновавшись на уровне 28,01/28,04 UAH/USD. «Похоже, нынче вверх снова не пойдем, не хватает гривни», - заметил наш консультант.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:48

После того, как котировки доллара на межбанке провалились к 27,98/27,99 UAH/USD, на рынке появился регулятор, выкупавший СКВ с платформы Matching по 27,99 UAH/USD, курс доллара к 10.46 восстановился до 27,99/28,01 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:11

Присутствие на межбанке регулятора, порциями выкупающего долларовую ликвидность, удерживало курс доллара на отметке 27,99/28,01 UAH/USD по состоянию на 11.10 Киева.

Дополуденная динамичная коррекция курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная вмешательством гривневых интервенций НБУ, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика пребывает в гармонии с обвалившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
дядя Caша
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