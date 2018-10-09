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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:07
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева немного понизились, обосновавшись на уровне 28,01/28,04 UAH/USD. «Похоже, нынче вверх снова не пойдем, не хватает гривни», - заметил наш консультант.
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:48
После того, как котировки доллара на межбанке провалились к 27,98/27,99 UAH/USD, на рынке появился регулятор, выкупавший СКВ с платформы Matching по 27,99 UAH/USD, курс доллара к 10.46 восстановился до 27,99/28,01 UAH/USD.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:11
Присутствие на межбанке регулятора, порциями выкупающего долларовую ликвидность, удерживало курс доллара на отметке 27,99/28,01 UAH/USD по состоянию на 11.10 Киева.
Дополуденная динамичная коррекция курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная вмешательством гривневых интервенций НБУ, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика пребывает в гармонии с обвалившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:55
К 11.49 на рынок безналичного доллара снизошла «скучная стабильность» - цены безналичного «американца» на межбанке сохранились на уровне 27,99/28,01 UAH/USD на фоне установившегося равновесия покупок и продаж.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:20
Судя по всему, регулятор своей активной скупкой долларовой ликвидности напугал игроков межбанка, и этот «испуг» проявился в послеполуденном отскоке курса «американца» на межбанке к цифре 28,01/28,03 UAH/USD по состоянию на 12.17 Киева.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 8,55 коп., составив 27,9993 UAH/USD.
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:26
На 13.20 цена безналичного «американца» на межбанке немного сузила спред, и оказавшись на цифре 28,01/28,04 UAH/USD.
На фоне этой цены межбанк, около 13.23 ушел на обеденный перерыв.
Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
Додано: Сер 10 жов, 2018 15:00
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 065 коп., на торгах среды укрепился на 7,85 коп., оказавшись на уровне 28,0029 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 8,55 коп., составил 27,9993 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 октября с уровней предыдущего закрытия 28,030/28,055 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 28,01/28,04 UAH/USD. Вскоре безналичная пара доллар-гривня пробила вниз концептуальнозначимую отметку 28,00 UAH/USD, оказавшись ненадолго на цифре 27,98/27,99 UAH/USD, чем не на шутку «разволновала» регулятор, моментально появившийся на рынке, выкупая с платформы Matching «лишние» доллары по 27,99 UAH/USD.
Это вернуло котировки доллара на межбанке к отметке 27,99/28,01 UAH/USD по состоянию на 10.45 Киева.
Видимо, присутствие регулятора на рынке затянулось, поскольку эти цены оставались действующими до полудня. В течение этого времени НБУ порциями выкупал долларовую ликвидность.
С 12.00 немногочисленная когорта импортеров, составив конкуренцию НБУ, начала свои покупки по более высокому курсу, одномоментно подняв цены СКВ на межбанке к 27,01/28,03 UAH/USD.
На 12.20 спред котировок безналичного доллара сузился до цифры к 27,01/28,02, а после 13.20 снова немного растянулся вначале до 27,010/28,025, а после 15.05 на опустевшем межбанке к 27,01/28,03 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.
Сессия по безналичному доллару на межбанке в среду завершились в районе этой отметки.
Большинство сделок на межбанке 10 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0029 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,0029 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 10 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.20 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 10 октября, углубив «медвежий» тренд заметно потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, как и предполагалось, в среду на рынок пришла «двойная порция» экспортной выручки из-за длинных выходных в Америке, дополнив существующее со вторника долларовое изобилие новыми оферами обязательных продаж СКВ.
Во-вторых, на фоне роста количества СКВ на межбанке гривневая ликвидность продолжала таять, смещая акцент валютных торгов с доллара на нашу нацвалюту.
Последнее подтверждалось падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 41 455,4 млн. грн. к отметке 38 163,1млн. грн. Между прочим, это минимальное значение индикатора с 13 августа. Тренд совпадал с сохранением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в «приподнявшемся» накануне состоянии.
В-третьих, откат безналичного «американца» на межбанке был поддержан неспешной коррекцией цен наличного рынка.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 октября заметно повысились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, удвоился приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.
Во-вторых, рынок безналичного доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность. Если во вторник доллар потерял 0,65 коп., нынче средневзвешенный его курс упал на 7,85 коп.
В-третьих, опасаясь «потерять на курсе», держатели СКВ не стали в первой половине среды «придерживать» доллар, активно реализуя его на межбанке ради дефицитной на моменте гривни.
В четвертых, в торгах 10 октября активно участвовал регулятор, причем объем выкупленной им «лишней» СКВ заметно превысил «скромный улов» $10,0 млн. на торгах вторника.
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