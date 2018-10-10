Додано: Сер 10 жов, 2018 15:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,65 коп., на торгах среды укрепился на 7,85 коп., оказавшись на уровне 28,0029 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 8,55 коп., составил 27,9993 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 октября с уровней предыдущего закрытия 28,030/28,055 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 28,01/28,04 UAH/USD. Вскоре безналичная пара доллар-гривня пробила вниз концептуальнозначимую отметку 28,00 UAH/USD, оказавшись ненадолго на цифре 27,98/27,99 UAH/USD, чем не на шутку «разволновала» регулятор, моментально появившийся на рынке, выкупая с платформы Matching «лишние» доллары по 27,99 UAH/USD.



Это вернуло котировки доллара на межбанке к отметке 27,99/28,01 UAH/USD по состоянию на 10.45 Киева.



Видимо, присутствие регулятора на рынке затянулось, поскольку эти цены оставались действующими до полудня. В течение этого времени НБУ порциями выкупал долларовую ликвидность.

С 12.00 немногочисленная когорта импортеров, составив конкуренцию НБУ, начала свои покупки по более высокому курсу, одномоментно подняв цены СКВ на межбанке к 27,01/28,03 UAH/USD.



На 12.20 спред котировок безналичного доллара сузился до цифры к 27,01/28,02, а после 13.20 снова немного растянулся вначале до 27,010/28,025, а после 15.05 на опустевшем межбанке к 27,01/28,03 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.



Сессия по безналичному доллару на межбанке в среду завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на межбанке 10 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0029 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,0029 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 10 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.20 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 10 октября, углубив «медвежий» тренд заметно потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и предполагалось, в среду на рынок пришла «двойная порция» экспортной выручки из-за длинных выходных в Америке, дополнив существующее со вторника долларовое изобилие новыми оферами обязательных продаж СКВ.



Во-вторых, на фоне роста количества СКВ на межбанке гривневая ликвидность продолжала таять, смещая акцент валютных торгов с доллара на нашу нацвалюту.



Последнее подтверждалось падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 41 455,4 млн. грн. к отметке 38 163,1млн. грн. Между прочим, это минимальное значение индикатора с 13 августа. Тренд совпадал с сохранением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в «приподнявшемся» накануне состоянии.



В-третьих, откат безналичного «американца» на межбанке был поддержан неспешной коррекцией цен наличного рынка.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 октября заметно повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, удвоился приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, рынок безналичного доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность. Если во вторник доллар потерял 0,65 коп., нынче средневзвешенный его курс упал на 7,85 коп.



В-третьих, опасаясь «потерять на курсе», держатели СКВ не стали в первой половине среды «придерживать» доллар, активно реализуя его на межбанке ради дефицитной на моменте гривни.



В четвертых, в торгах 10 октября активно участвовал регулятор, причем объем выкупленной им «лишней» СКВ заметно превысил «скромный улов» $10,0 млн. на торгах вторника.

