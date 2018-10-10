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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:07
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева немного понизились, обосновавшись на уровне 28,01/28,04 UAH/USD. «Похоже, нынче вверх снова не пойдем, не хватает гривни», - заметил наш консультант.
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:48
После того, как котировки доллара на межбанке провалились к 27,98/27,99 UAH/USD, на рынке появился регулятор, выкупавший СКВ с платформы Matching по 27,99 UAH/USD, курс доллара к 10.46 восстановился до 27,99/28,01 UAH/USD.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:11
Присутствие на межбанке регулятора, порциями выкупающего долларовую ликвидность, удерживало курс доллара на отметке 27,99/28,01 UAH/USD по состоянию на 11.10 Киева.
Дополуденная динамичная коррекция курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная вмешательством гривневых интервенций НБУ, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика пребывает в гармонии с обвалившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:55
К 11.49 на рынок безналичного доллара снизошла «скучная стабильность» - цены безналичного «американца» на межбанке сохранились на уровне 27,99/28,01 UAH/USD на фоне установившегося равновесия покупок и продаж.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:20
Судя по всему, регулятор своей активной скупкой долларовой ликвидности напугал игроков межбанка, и этот «испуг» проявился в послеполуденном отскоке курса «американца» на межбанке к цифре 28,01/28,03 UAH/USD по состоянию на 12.17 Киева.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 8,55 коп., составив 27,9993 UAH/USD.
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:26
На 13.20 цена безналичного «американца» на межбанке немного сузила спред, и оказавшись на цифре 28,01/28,04 UAH/USD.
На фоне этой цены межбанк, около 13.23 ушел на обеденный перерыв.
Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
Додано: Сер 10 жов, 2018 15:00
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,65 коп., на торгах среды укрепился на 7,85 коп., оказавшись на уровне 28,0029 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 8,55 коп., составил 27,9993 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 октября с уровней предыдущего закрытия 28,030/28,055 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 28,01/28,04 UAH/USD. Вскоре безналичная пара доллар-гривня пробила вниз концептуальнозначимую отметку 28,00 UAH/USD, оказавшись ненадолго на цифре 27,98/27,99 UAH/USD, чем не на шутку «разволновала» регулятор, моментально появившийся на рынке, выкупая с платформы Matching «лишние» доллары по 27,99 UAH/USD.
Это вернуло котировки доллара на межбанке к отметке 27,99/28,01 UAH/USD по состоянию на 10.45 Киева.
Видимо, присутствие регулятора на рынке затянулось, поскольку эти цены оставались действующими до полудня. В течение этого времени НБУ порциями выкупал долларовую ликвидность.
С 12.00 немногочисленная когорта импортеров, составив конкуренцию НБУ, начала свои покупки по более высокому курсу, одномоментно подняв цены СКВ на межбанке к 27,01/28,03 UAH/USD.
На 12.20 спред котировок безналичного доллара сузился до цифры к 27,01/28,02, а после 13.20 снова немного растянулся вначале до 27,010/28,025, а после 15.05 на опустевшем межбанке к 27,01/28,03 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.
Сессия по безналичному доллару на межбанке в среду завершились в районе этой отметки.
Большинство сделок на межбанке 10 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0029 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,0029 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 10 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.20 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 10 октября, углубив «медвежий» тренд заметно потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, как и предполагалось, в среду на рынок пришла «двойная порция» экспортной выручки из-за длинных выходных в Америке, дополнив существующее со вторника долларовое изобилие новыми оферами обязательных продаж СКВ.
Во-вторых, на фоне роста количества СКВ на межбанке гривневая ликвидность продолжала таять, смещая акцент валютных торгов с доллара на нашу нацвалюту.
Последнее подтверждалось падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 41 455,4 млн. грн. к отметке 38 163,1млн. грн. Между прочим, это минимальное значение индикатора с 13 августа. Тренд совпадал с сохранением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в «приподнявшемся» накануне состоянии.
В-третьих, откат безналичного «американца» на межбанке был поддержан неспешной коррекцией цен наличного рынка.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 октября заметно повысились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, удвоился приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.
Во-вторых, рынок безналичного доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность. Если во вторник доллар потерял 0,65 коп., нынче средневзвешенный его курс упал на 7,85 коп.
В-третьих, опасаясь «потерять на курсе», держатели СКВ не стали в первой половине среды «придерживать» доллар, активно реализуя его на межбанке ради дефицитной на моменте гривни.
В четвертых, в торгах 10 октября активно участвовал регулятор, причем объем выкупленной им «лишней» СКВ заметно превысил «скромный улов» $10,0 млн. на торгах вторника.
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:07
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева ограничились симметричным расширением спреда, обосновавшись на уровне 28,00/28,04 UAH/USD. «Рынок готовится выбрать направление свое дальнейшего движения», - резюмировал наш консультант.
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:27
К 10.20 котировки безналичного доллара вернулись к отметке 28,00/28,03 UAH/USD, а наш консультант предположил нынешнее вхождение рынка «американца» в боковой тренд. Этот вариант сценария вполне реальный, однако, на пути его реализации могут появиться трудности. Например эта.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки изрядного расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять подскочившие с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 51 893,4млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Банки закончили отчетность по обязательному резервированию.
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:38
Вопреки опасениям из-за выросшей ликвидности нацвалюты, котировки безналичного «американца» на межбанке около 10.36 Киева упали к 27,98/28,00 UAH/USD. «Ждем регулятора», - был кратким наш консультант.
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