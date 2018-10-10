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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:04
По состоянию на 11.01 котировки доллара без вмешательства регулятора сузили спред, провалившись ниже цифры 28,00 UAH/USD по обеим позициям - 27,98/27,99 UAH/USD.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:21
К 11.19 котировки доллара на межбанке замерли на отметке 27,98/27,99 UAH/USD.
На рынке наблюдается ситуативный баланс спроса и предложения, на продажи экспортеров подтянулись покупатели СКВ.
Дополуденная волатильная торговля безналичным долларом, немного успокоившаяся с появлением на рынке системных покупателей, сбалансировавших спрос и предложение, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика противоречит подскочившим объемам остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:43
К 11.40 на рынке безналичного доллара новая незначительная «просадка» курса - цены безналичного «американца» на межбанке закрепились на уровне 27,975/27,985 UAH/USD на фоне сохранившегося равновесия покупок и продаж. Сложилась ситуация, когда экспортерам «надо» продать СКВ, на что потенциальные покупатели отвечают: «можем взять».
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:25
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 1,04 коп., составив 27,9889 UAH/USD.
На 12.21 цена безналичного «американца» на межбанке не тронулась с отметки 27,975/27,985 UAH/USD в сопровождении сохранившегося равновесия покупок и продаж.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:53
К 12.51 котировки безналичного доллара, подтверждая прогноз нашего гуру о нынешнем боковике, не покинули уровень 27,975/27,985 UAH/USD
На фоне этой цены межбанк, около 12.52 ушел на обеденный перерыв.
Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
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