Додано: Чет 11 жов, 2018 15:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 7,85 коп., на торгах четверга укрепился на 1,84 коп., оказавшись на уровне 27,9845 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 11-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «скромные» 1,04 коп., составил 27,9889 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 октября с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.02 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке ограничилась симметричным расширением спреда до 28,00/28,04 UAH/USD, индицируя процесс выбора рынком дальнейшего тренда. Вскоре безналичная пара доллар-гривня понизилась к 28,00/28,03 UAH/USD, продемонстрировав свои «симпатии» к «медведям» и дав старт коррекции «американца», по состоянию на 11.00 оказавшемуся ниже цифры 28,00 UAH/USD на уровне 27,98/27,99 UAH/USD, которую СКВ не покидала до 11.40 Киева.



В этот час доллар сделал еще полшага вниз(27,975/27,985 UAH/USD), замерев на этой отметке до 15.10 Киева в сопровождении равновесия покупок и продаж, в которые анонимно принимал участие и регулятор, пополняя свои резервы.



К 15.10 на опустевшем межбанке агрессивность покупателей упала, дав старт предфинишной порционной коррекции долларовых цен, оказавшихся, в конечном счете, в районе отметки 27,96/27,98 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 11 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9845 UAH/USD UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,29% с 28,0672 UAH/USD до 27,9845 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 октября, немного замедлив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилось изрядное количество валюты, к которому добавился выросший к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, нисходящий тренд безналичного доллара заставлял экспортеров возможно скорее расставаться с «обязательной» частью выручки. Тем самым катализировав коррекцию



В-третьих, после 11.40 Киева стало очевидно, что регулятор «не препятствует» снижению курса СКВ ниже концептуальнозначимой отметки 28,00 UAH/USD, что заметно катализировало продажи доллара.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан в более сдержанной форме наличным рынком.



В-пятых, коррекции долларовых цен на межбанке благоприятствовало отличие ситуации в которой оказались продавцы и покупатели СКВ. Первым было «необходимо» продать обязательную часть внешнеторговой выручки, а вторые «могли приобрести СКВ», конкурируя при этом с регулятором.



На сей раз у покупателей была гривня для приобретения СКВ, хотя они не очень торопились с покупками. О расширении гривневого ресурса дал понять заметно выросший (с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 51 893,4 млн. грн.)объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Полагаю, это случилось после сворачивания НБУ процесса изымания с рынка гривневой ликвидности, а также по завершению отчетности обязательного резервирования коммбанками.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, для покупки которого была расширена гривневая ликвидность.



Во-вторых, замедление темпов коррекции доллара (с 7,85 коп. в среду до ннешних 1,84 коп.) свидетельствовал об очевидном «крене» рынка «американца» в сторону стабильности. Об этом же дал понять большой процент времени, в течение которого СКВ не покидала отметку 27,975/27,985 UAH/USD.



В-третьих, в торгах 11 октября активно участвовал регулятор, неоднократно выкупая «лишнюю» СКВ.