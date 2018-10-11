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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:04
По состоянию на 11.01 котировки доллара без вмешательства регулятора сузили спред, провалившись ниже цифры 28,00 UAH/USD по обеим позициям - 27,98/27,99 UAH/USD.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:21
К 11.19 котировки доллара на межбанке замерли на отметке 27,98/27,99 UAH/USD.
На рынке наблюдается ситуативный баланс спроса и предложения, на продажи экспортеров подтянулись покупатели СКВ.
Дополуденная волатильная торговля безналичным долларом, немного успокоившаяся с появлением на рынке системных покупателей, сбалансировавших спрос и предложение, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика противоречит подскочившим объемам остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:43
К 11.40 на рынке безналичного доллара новая незначительная «просадка» курса - цены безналичного «американца» на межбанке закрепились на уровне 27,975/27,985 UAH/USD на фоне сохранившегося равновесия покупок и продаж. Сложилась ситуация, когда экспортерам «надо» продать СКВ, на что потенциальные покупатели отвечают: «можем взять».
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:25
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 1,04 коп., составив 27,9889 UAH/USD.
На 12.21 цена безналичного «американца» на межбанке не тронулась с отметки 27,975/27,985 UAH/USD в сопровождении сохранившегося равновесия покупок и продаж.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:53
К 12.51 котировки безналичного доллара, подтверждая прогноз нашего гуру о нынешнем боковике, не покинули уровень 27,975/27,985 UAH/USD
На фоне этой цены межбанк, около 12.52 ушел на обеденный перерыв.
Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:10
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 7,85 коп., на торгах четверга укрепился на 1,84 коп., оказавшись на уровне 27,9845 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 11-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «скромные» 1,04 коп., составил 27,9889 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 октября с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 10.02 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке ограничилась симметричным расширением спреда до 28,00/28,04 UAH/USD, индицируя процесс выбора рынком дальнейшего тренда. Вскоре безналичная пара доллар-гривня понизилась к 28,00/28,03 UAH/USD, продемонстрировав свои «симпатии» к «медведям» и дав старт коррекции «американца», по состоянию на 11.00 оказавшемуся ниже цифры 28,00 UAH/USD на уровне 27,98/27,99 UAH/USD, которую СКВ не покидала до 11.40 Киева.
В этот час доллар сделал еще полшага вниз(27,975/27,985 UAH/USD), замерев на этой отметке до 15.10 Киева в сопровождении равновесия покупок и продаж, в которые анонимно принимал участие и регулятор, пополняя свои резервы.
К 15.10 на опустевшем межбанке агрессивность покупателей упала, дав старт предфинишной порционной коррекции долларовых цен, оказавшихся, в конечном счете, в районе отметки 27,96/27,98 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке 11 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9845 UAH/USD UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,29% с 28,0672 UAH/USD до 27,9845 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 11 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 11 октября, немного замедлив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке сохранилось изрядное количество валюты, к которому добавился выросший к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.
Во-вторых, нисходящий тренд безналичного доллара заставлял экспортеров возможно скорее расставаться с «обязательной» частью выручки. Тем самым катализировав коррекцию
В-третьих, после 11.40 Киева стало очевидно, что регулятор «не препятствует» снижению курса СКВ ниже концептуальнозначимой отметки 28,00 UAH/USD, что заметно катализировало продажи доллара.
В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан в более сдержанной форме наличным рынком.
В-пятых, коррекции долларовых цен на межбанке благоприятствовало отличие ситуации в которой оказались продавцы и покупатели СКВ. Первым было «необходимо» продать обязательную часть внешнеторговой выручки, а вторые «могли приобрести СКВ», конкурируя при этом с регулятором.
На сей раз у покупателей была гривня для приобретения СКВ, хотя они не очень торопились с покупками. О расширении гривневого ресурса дал понять заметно выросший (с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 51 893,4 млн. грн.)объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Полагаю, это случилось после сворачивания НБУ процесса изымания с рынка гривневой ликвидности, а также по завершению отчетности обязательного резервирования коммбанками.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 октября повысились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, для покупки которого была расширена гривневая ликвидность.
Во-вторых, замедление темпов коррекции доллара (с 7,85 коп. в среду до нынешних 1,84 коп.) свидетельствовало об очевидном «крене» рынка «американца» в сторону стабильности. Об этом же дал понять большой процент времени, в течение которого СКВ не покидала отметку 27,975/27,985 UAH/USD.
В-третьих, в торгах 11 октября активно участвовал регулятор, неоднократно выкупая «лишнюю» СКВ и пополнив резервы на $30,0 млн.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:02
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять выросшие с уровня 51 893,4 млн. грн. к отметке 52 512,4млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:05
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева понизились, обосновавшись на уровне 27,92/27,95 UAH/USD.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:42
К 10.40 котировки безналичного доллара сузили спред до 27,92/27,93 UAH/USD. «Не думаю, что нынче сильно упадем по доллару», - предположил наш консультант.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:01
Подтверждая слова эксперта, котировки «американца» на межбанке по состоянию на 11.00 не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Очевидно, боковой тренд и стабилизация на более низких, чем накануне, ценовых уровнях – наиболее вероятный вариант сюжета пятничных торгов безналичным долларом.
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