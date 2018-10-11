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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:23
С появлением на межбанке около 11.20 Киева системных игроков с объемными предложениями СКВ, котировки доллара сделали полшага вниз к 27,915/27,925 UAH/USD. «Ждем еще регулятора», - был кратким наш консультант.
Дополуденная торговля безналичным долларом нисходящем неспешном тренде, прерываемом на периоды стабильности и баланса спроса и предложения, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика противоречит выросшим объемам остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:28
С полудня откат курса «зеленого» безнала прекратился. К 12.21 на рынке безналичного доллара цены немного приподнялись - 27,92/27,94 UAH/USD, локальные низы были выкуплены.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 6,48 коп., составив 27,9241 UAH/USD.
На 12.26 цена безналичного «американца» на межбанке снова поднялась (27,95/27,97 UAH/USD), «испугавшись» покупок регулятора, который на моменте уже «выкачал» с рынка до $20,0 млн.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:13
К 13.09 котировки безналичного доллара, немного понизились, одновременно сузив спред к отметке 27,94/27,96 UAH/USD
На фоне этой цены межбанк, около 13.12 ушел на обеденный перерыв.
Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.
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дядя Caша
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