|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:23
С появлением на межбанке около 11.20 Киева системных игроков с объемными предложениями СКВ, котировки доллара сделали полшага вниз к 27,915/27,925 UAH/USD. «Ждем еще регулятора», - был кратким наш консультант.
Дополуденная торговля безналичным долларом нисходящем неспешном тренде, прерываемом на периоды стабильности и баланса спроса и предложения, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика противоречит выросшим объемам остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67711
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4291 раз.
- Подякували: 7807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:28
С полудня откат курса «зеленого» безнала прекратился. К 12.21 на рынке безналичного доллара цены немного приподнялись - 27,92/27,94 UAH/USD, локальные низы были выкуплены.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 6,48 коп., составив 27,9241 UAH/USD.
На 12.26 цена безналичного «американца» на межбанке снова поднялась (27,95/27,97 UAH/USD), «испугавшись» покупок регулятора, который на моменте уже «выкачал» с рынка до $20,0 млн.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67711
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4291 раз.
- Подякували: 7807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:13
К 13.09 котировки безналичного доллара, немного понизились, одновременно сузив спред к отметке 27,94/27,96 UAH/USD
На фоне этой цены межбанк, около 13.12 ушел на обеденный перерыв.
Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67711
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4291 раз.
- Подякували: 7807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:58
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,84 коп., на торгах пятницы укрепился на 5,63 коп., оказавшись на уровне 27,9282 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 6,48 коп., составил 27,9241 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 октября с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.
По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 27,92/27,95 UAH/USD, ведомая преобладавшими на моменте продажами СКВ.
К 10.37 курс доллара консолидировался на цифре 27,92/27,93 UAH/USD, сузив спред и сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения. Эти цены оставались действующими до 11.20, а относительная стабильность поддерживалась покупками импортеров и гривневыми интервенциями НБУ с платформы Matching по 27,93 UAH/USD, в результате которой регулятор выкупил первую порцию ($10,0 млн.) «излишков» в свои резервы.
Пауза в действиях НБУ стоила доллару некоторых потерь – к 11.20 его цена просела ко внутридневному минимуму (27,915/27,925 UAH/USD), который вскоре начали выкупать появившиеся на рынке системные игроки, конкурируя с Нацбанком.
Эти покупки развернули тренд «американца» на межбанке вверх, и к 12.15 его цена приподнялась к 27,92/27,94, спустя 10 минут, оказавшись на цифре 27,95/27,97 UAH/USD.
Локальный максимум привлек внимание продавцов доллара, которые своими действиями снова сменили настроение на межбанке на «медвежье», возобновив откат «американца», цена которого к 14.00 понизилась до 27,93/27,95 UAH/USD.
Вернувшаяся на рынок стабильность сохраняли эти котировки на опустевшем межбанке , по сути, до самого завершения сессии, совершившие предфинишный подскок до 27,94/27,97 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке 12 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9282 UAH/USD UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,50% с 28,0672 UAH/USD до 27,9282 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 12 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 12 октября, пролонгировав «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке сохранилось изрядное количество валюты, к которому добавился выросший к пятнице приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.
Во-вторых, нисходящий тренд безналичного доллара заставлял экспортеров возможно скорее расставаться с «обязательной» частью выручки. Тем самым катализировав коррекцию
В-третьих, как и накануне, игроки убедились, что регулятор «не препятствует» пролонгации снижения курса СКВ ниже отметки 28,00 UAH/USD, что также стимулировало продажи доллара.
В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан в более сдержанной форме наличным рынком.
Последние две сессии валютного межбанка подтвердили выход на первые роли состояние долларовой ликвидности, заметно выросшей в истекшую неделю. Этот курсо- и трендоформирующий фактор потеснил значимость гривневого ресурса.
Как показали торги 11-12 октября, на «медвежий» тренд рынка безналичного доллара не смогло оказать никакого влияния расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 52 512,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 октября повысились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, для покупки которого была расширена гривневая ликвидность.
Во-вторых, курсовые хроники безналичного доллара 12 октября показали весь «ассортимент» настроений рынка: «медвежий» тренд, сменившийся периодом стабильности, затем на межбанке появились «быки», инициировав рост курса СКВ. Это разнообразие способствовало приличной торговой активности и, следовательно, ликвидности.
В-третьих, в торгах 12 октября активно участвовал регулятор, неоднократно выкупая «лишнюю» СКВ и пополнив резервы суммой, превысившей $20,0 млн.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67711
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4291 раз.
- Подякували: 7807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:04
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева понизились, обосновавшись на уровне 27,90/27,94 UAH/USD.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67711
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4291 раз.
- Подякували: 7807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:12
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять выросшие с уровня 52 512,4 млн. грн. к отметке 55 443,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
К 10.11 котировки безналичного доллара сузили спред до 27,91/27,94 UAH/USD. «Рынок определяется после длинных выходных», - констатировал наш консультант.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67711
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4291 раз.
- Подякували: 7807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:34
По состоянию на 10.31, рынок, похоже, начал определяться не без помощи выросшего гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ: котировки «американца» на межбанке выросли к 27,93/27,95 UAH/USD, сопровождаясь незначительным преобладанием спроса.
«Растем, но без фанатизма», был кратким наш консультант.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67711
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4291 раз.
- Подякували: 7807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:07
К 11.05 котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,93/27,95 UAH/USD, на фоне относительного равновесие спроса и оферов СКВ.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67711
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4291 раз.
- Подякували: 7807 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|