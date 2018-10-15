Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:58

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,84 коп., на торгах пятницы укрепился на 5,63 коп., оказавшись на уровне 27,9282 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 6,48 коп., составил 27,9241 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 октября с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 27,92/27,95 UAH/USD, ведомая преобладавшими на моменте продажами СКВ.

К 10.37 курс доллара консолидировался на цифре 27,92/27,93 UAH/USD, сузив спред и сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения. Эти цены оставались действующими до 11.20, а относительная стабильность поддерживалась покупками импортеров и гривневыми интервенциями НБУ с платформы Matching по 27,93 UAH/USD, в результате которой регулятор выкупил первую порцию ($10,0 млн.) «излишков» в свои резервы.

Пауза в действиях НБУ стоила доллару некоторых потерь – к 11.20 его цена просела ко внутридневному минимуму (27,915/27,925 UAH/USD), который вскоре начали выкупать появившиеся на рынке системные игроки, конкурируя с Нацбанком.



Эти покупки развернули тренд «американца» на межбанке вверх, и к 12.15 его цена приподнялась к 27,92/27,94, спустя 10 минут, оказавшись на цифре 27,95/27,97 UAH/USD.



Локальный максимум привлек внимание продавцов доллара, которые своими действиями снова сменили настроение на межбанке на «медвежье», возобновив откат «американца», цена которого к 14.00 понизилась до 27,93/27,95 UAH/USD.



Вернувшаяся на рынок стабильность сохраняли эти котировки на опустевшем межбанке , по сути, до самого завершения сессии, совершившие предфинишный подскок до 27,94/27,97 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 12 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9282 UAH/USD UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,50% с 28,0672 UAH/USD до 27,9282 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 октября, пролонгировав «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилось изрядное количество валюты, к которому добавился выросший к пятнице приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, нисходящий тренд безналичного доллара заставлял экспортеров возможно скорее расставаться с «обязательной» частью выручки. Тем самым катализировав коррекцию



В-третьих, как и накануне, игроки убедились, что регулятор «не препятствует» пролонгации снижения курса СКВ ниже отметки 28,00 UAH/USD, что также стимулировало продажи доллара.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан в более сдержанной форме наличным рынком.



Последние две сессии валютного межбанка подтвердили выход на первые роли состояние долларовой ликвидности, заметно выросшей в истекшую неделю. Этот курсо- и трендоформирующий фактор потеснил значимость гривневого ресурса.



Как показали торги 11-12 октября, на «медвежий» тренд рынка безналичного доллара не смогло оказать никакого влияния расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 52 512,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, для покупки которого была расширена гривневая ликвидность.



Во-вторых, курсовые хроники безналичного доллара 12 октября показали весь «ассортимент» настроений рынка: «медвежий» тренд, сменившийся периодом стабильности, затем на межбанке появились «быки», инициировав рост курса СКВ. Это разнообразие способствовало приличной торговой активности и, следовательно, ликвидности.



В-третьих, в торгах 12 октября активно участвовал регулятор, неоднократно выкупая «лишнюю» СКВ и пополнив резервы суммой, превысившей $20,0 млн.