|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:11
На 12.07 котировки доллара понизились до 27,92/27,94 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов. «Дрейфуем вниз вяло, без огонька», - констатировал наш гуру.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 2,13 коп., составив 27,9028 UAH/USD.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67723
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4291 раз.
- Подякували: 7807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:35
На 12.27 цена безналичного «американца» на межбанке упали к 27,91/27,92 UAH/USD из-за дефицита покупателей доллара.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67723
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4291 раз.
- Подякували: 7807 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|