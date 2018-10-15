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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 414415416417
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:11

На 12.07 котировки доллара понизились до 27,92/27,94 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов. «Дрейфуем вниз вяло, без огонька», - констатировал наш гуру.

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 2,13 коп., составив 27,9028 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:35

На 12.27 цена безналичного «американца» на межбанке упали к 27,91/27,92 UAH/USD из-за дефицита покупателей доллара.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:17

К 13.14 котировки безналичного доллара, немного повысились к отметке 27,915/27,925 UAH/USD

На фоне этой цены межбанк, около 13.15 ушел на обеденный перерыв.

Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.
дядя Caша
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