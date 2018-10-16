Додано: Вів 16 жов, 2018 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 5,63 коп., на торгах вторника понизился на 0,18 коп., оказавшись на уровне 27,9300 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 16-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив символические 0,82 коп., составил 27,9323 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 октября с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.02 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 27,90/27,94 UAH/USD, немного растянув спред, ведомая преобладавшими на моменте продажами СКВ.

Эти цены оставались действующими в течение часа, и лишь после 11.28, с появлением на

К 10.08 курс доллара консолидировался на цифре 27,91/27,94, возобновив сужение маржи и сопровождаясь появившимися покупками «американца», а спустя 20 минут, на 10.30 Киева, котировки доллара, сохранив восходящий тренд, консолидировались на отметке 27,93/27,95 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж «американца».



Эти цены на межбанке оставались действующими до 11.28, а с появлением на рынке системных игроков с аккуратными продажами СКВ пара доллар-гривня инициировался медленную коррекцию, начав с уровня 27,925/27,945 UAH/USD и оказавшись по состоянию на полдень на цифре 27,92/27,94 UAH/USD.



Спустя полчаса курс доллара прикоснулся к локальному минимуму (27,91/27,92 UAH/USD) а на обеденный перерыв около 13.15 ушел на фоне немного восстановившихся цен: 27,915/27,925 UAH/USD.



Эти курсы оставались стабильными до 14.40 Киева, ограничившись в указанный час расширением спреда до 27,910/27,935 UAH/USD.



Ближе к завершению сессии, на опустевшем межбанке котировки «американца» понизились к 27,91/27,93 UAH/USD.



Вернувшаяся на рынок стабильность сохраняли эти котировки, по сути, до самого завершения сессии.



Большинство сделок на межбанке 16 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9300 UAH/USD UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,49% с 28,0672 UAH/USD до 27,9300 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.12 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 октября, сменив «медвежий» тренд на фактический «боковик», символически вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке 16-го наблюдалось некоторое ограничение притока экспортной СКВ из-за длинных выходных в Украине.



Во-вторых, затянувшийся с 09 октября нисходящий тренд доллара понизил его цену до уровней, с которых стали возможны его первые нечастые покупки.



В-третьих, несмотря на очевидную смену приоритетов, положительная динамика на рынке гривневой ликвидности все-таки сыграла свою роль.

Напомним, мы указывали ранее, последние сессии валютного межбанка подтвердили выход на первые роли состояние долларовой ликвидности, заметно выросшей в истекшую неделю. Этот курсо- и трендоформирующий фактор потеснил значимость гривневого ресурса.



Как показали торги 11-12 октября, на «медвежий» тренд рынка безналичного доллара не смогло оказать никакого влияния расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 52 512,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последний «привес» (с уровня 52 512,4 млн. грн. к отметке 55 443,6 млн. грн.), полагаю, связанный с пятничным рефинансированием НБУ коммбанков на сумму 3,510 млрд. грн., оказался переломным, поспособствовав смене тренда на рынке доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 октября понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, сопровождаясь дефицитом покупателей. Возможно, они ждут более заметную просадку курса доллара, которая вероятна в среду. Уточним, что на счета экспортеров 16-го упала двойная порция валютной выручки, но, согласно регламенту межбанка, она попадет на рынок на следующий день.



Во-вторых, «медвежий» тренд рынка доллара сменился «бычьим».



В-третьих, символическая курсовая динамика на межбанке исключала появление на рынке регулятора с «анонимными» интервенциями. Позже стало известно, что регулятор таки появлялся на рынке, выкупая, по его мнению, «лишние» доллары и пополнив закрома на $10-15 млн. Вероятно, это и остановило тянувшуюся с 09 октября коррекцию курса доллара и даже немного приподняло средневзвешенный его курс.



В-четвертых, длинные выходные сместили начало новой недели на вторник. А меж тем, как известно, этот дебют редко радует игроков ликвидностью.